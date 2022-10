EVROLIGA NIJE POLIGON ZA VEŽBANJE: Legendarni košarkaš se obrušio na crveno-bele, EVO ŠTA IM sve ZAMERA!

Oduvek je bio poznat po oštrom, pa i brzopletom jeziku, što ga je neretko skupo koštalo u životu! Ali, legendarni jugoslovenski košarkašZoran Moka Slavnić, poznat je po tome da govori ono što mu je na pameti, bez ustručavanja. Ovoga puta je govorio o stanju u Crvenoj zvezdi.

Slavnić nije zadovoljan kako crveno-beli trenutno izgledaju. Štaviše, izneo je niz zamerki.

– Gledajući tu Evroligu kroz Zvezdu, naravno, pošto je Partizan nije igrao osam godina, stalno se isto dešava. Između 12. i 16. mesta, način kupovine igrača, menjaju se treneri… Čak sam i Nebojši Čoviću predložio, inače on mene puno ceni, ali nikada ne prihvati moj predlog, da umesto sedam ili osam igrača dovede dva ili tri prava i bolje da tu 50 odsto novca ode na prave asove. Da napomenem, neki ne mogu da dovedu, znam kako funkcioniše tržište, ali ova masovna dovođenja i u Zvezdi i Partizanu… Ne želim da umanjim vrednost igrača koji su došli, ali mislim da su morali, pogotovo Zvezda, da dovede manje njih, ali sa većim kvalitetom. Obično biva da ne ispadne ništa kada se dovede masa polovnjaka ili srednjaka – rekao je popularni Moka za MaxBet sport.

Miroslav Raduljica, Dalibor Ilić, a odskoro i Džejlen Adams, gotovo i da ne igraju:

– Za Raduljicu ne znam, tek je došao. Ne mogu da kažem ništa, svi znamo ko je on. Za Ilića isto ne znam, došao je iz Igokee. Tu je i Adams, koji je došao iz Australije. Sad više i ne igra uopšte. Marković, Ivanović… To su klasični promašaji na bazi neiskustva. Ne znam ko dovodi igrače, naravno da se tu Nebojša Čović mnogo pita, ali nisam siguran da ima energije da se potpuno uključi u to. Takav mu je život. Selekcija je važna stvar, a ne kada se neko pojavi, brzo ga uzmeš, a nemaš pojma ni ko je i šta je. Ovo zaista nije neki atak na to, ali dozvolićete da bar u tom mom poslu, koji nije bio berićetan po pitanju titula, što se tiče selekcije tima, tu su mi bar svi odavali priznanje. Ne želim nikoga da izvređam, ali Evroliga je najkvalitetnija u Evropi i tu nema mnogo mesta da neko uči. Može da uči onaj 11. ili 12, ako je iz tvojih redova - naglasio je Slavnić.

Mladi trener kao što je Vladimir Jovanović ima problema da sve na adekvatan način posloži, za šta je svakako potrebno i vreme.

– Suštinski je to prosto, ako iza sebe imaš radni vek. Ako su ga doveli, a Čović verovatno zna, pogotovo što trenere menja kao čarape, zna zašto ga je doveo. Recimo, prethodni mladi trener, koji je otišao u Tursku nije pokazao ništa. Njemu je ispalo mnogo bolje. Da li su oni samostalni u drugim sredinama pa pokažu više, a kad dođu u Zvezdu nemaju tu poziciju, rang i autoritet, to ne znam. Vraćam se na početak što sam rekao, volim kada se mladim igračima i trenerima da šansa. Međutim, Evroliga nije za vežbanje. Ti burazeru moraš da se pokažeš da bi došao na to mesto. Kod Čovića je to obrnuto, ali zato i jesmo stalno od 12. do 16. mesta. S druge strane, on ima pokriće, dominantni smo na ovim prostorima… Možda je to dovoljno da budemo lokalni šerifi. Tako ja nisam vaspitan sportski. Igrao sam u generaciji koja je imala velike ambicije i zato smo verovatno i postizali dobre rezultate. Tako da je to jedan galimatijas stvari koje su se isprepletale i tu je potreban iskusan trener. Jer iskustvo ne može da se nadoknadi s nečim drugim. Neko brže, a neko sporije napreduje. Za tako nešto treba i da imaš osnov, a Evroliga nije poligon za vežbanje - poručio je Slavnić.

foto: Dragana Udovičić Kurir

Slavnić je u svom stilu rekao, da će i ove sezone u finalu ABA lige biti Zvezda i Partizan, da seto zna unapred sa sigurnošću od najmanje 90 posto!

- Kako će da bude dalje, da se ne prevarim kao za reprezentaciju kada sam rekao da ćemo se da se borimo za neku od medalja, ne mogu ništa da kažem tako eksplicitno, iako to volim. Volim da govorim bez uvijanja. Vidim rezultate. Jedan Žalgiris koji je krš dobije Barselonu. Najlošije su krenuli Zvezda i Bajern, što će da bude derbi začelja sledeće nedelje. Tako da, bilo bi nezahvalno da prognoziram. Puno je tu novih igrača i potreban je ekspert da ih sve uklopi. Znam da je ovo sada moj navijački stav, da će da bude bolje, jer gore ne može, ali šta i da se ponovi to da smo od 12. do 16. mesta, samo je izgubljena godina više bez pokušaja da na neki drugi način pokušaš. Nije sve u kinti, ona jeste važna, ali osvajali su to timovi koji nisu imali takav budžet, kao što je baš Žalgiris. Za kraj, biću optimista, mislim da će Zvezda da bude mnogo bolja - zaključio je Zoran Slavnić.

Kurir sport