EKSKLUZIVNI DOKUMENT! BRUTALNE PRETNJE BOKANA ŠEFU SUDIJA ABA LIGE: Ja sam gazda i sve ću vas počistiti! A, oni evroligaški LOPOVI

Podogoričani sprovde teror nad sudijama, a zbog svega toga Srđan Dožai, komesar za suđenje Aba lige pisao je Miliji Vojinoviću, direktoru takmičenja.

Kurir vam ekskluzivno donosi detalje iz ovog pisma:

- Dragan Bokan je neovlašćeno ušao u sudijsku svlačionicu posle meča Budućnost - Partizan, pa se nakon uvodne čestitke na dobrom suđenju nesportski obratio sudiji Saši Petek u vezi njegovog suđenja i rekao:

"Ti si nas masakrirao i nemoj da me teraš da ja skraćujem listu. I prenesi to kolegama sa prve utakmice i Komesaru lige. Sve ću vas krivično goniti. I promeniću Sudijsku komisiju i Komesara Dožaja, koji vam naručuje kako da sudite"

- Kasnije tokom večeri Saša Petek poslao mi je nekoliko "what's app" poruka od kojih izdvajam:

"Rekao mi je (Bokan), da sam ih ja masakrirao i da su ih u Beogradu masakrirali i da zovem tebe (komesara), koji nam svima kažeš, kako da sudimo i za koga da sudimo".

Takođe, sudija iste utakmice u Podgorici, Luka Kardum nazvao me je nakon ulaska u Hrvatsku i u telefonskom razgovoru rekao da je Bokan u svlačionici izjavio:

"Ja ću voditi Ligu sledeće tri godine i sve ću promeniti i očistiti. Imam slike kako Komesar u Beogradu obrađuje sudije i govori im kako će suditi…Dana 19.06. sve ću ih promeniti".

- Ja, Srđan Dožai pod punom moralnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nikada u svojem poslu Komesara za delegiranje sudija ABA Liga j.t.d. NISAM niti jednoj službenoj osobi (sudija, delegat, instruktor suđenja) bilo što rekao u vezi obavljanja njihova posla niti pre, niti posle utakmice te Vas najljubaznije molim da ispitate njegove navode koje je izrekao u sudačkoj svlačionici nakon odigrane utakmice.

- Takođe, ponavljam ono što sam rekao od prvog dana dolazeći na ovu časnu dužnost Komesara za delegiranje sudija da svima dozvoljavam da me se prati, snima i slično 24 sata 365 dana u godini te stoga molim Dragan Bokan da objavi sve te podatke (fotografije) što ima o meni što niti ja ne znam! Prihvaćam da se podvrgnem bilo kojoj vrsti ispitivanja od nadležnih organa kako bih zaštitio svoj osobni ugled - napisao je između ostalog Dožai i podsetio na još jedan primer ogromnog pritiska:

- Napominjem da je Dragan Bokan napade na mene započeo nakon delegiranja sudija utakmice regularne sezone 1. 25-175 KK Budućnost VOLI - KK Partizan Mozzart Bet nazvavši me telefonski i rekavši:

"Razočarao si me svojim delegiranjem sudija. To su najveći evroligaški lopovi. To svi znaju".

Za tu utakmicu delegirao sam u tom trenutku ponajbolje evropske sudije Boltauzer, Hordov i Nedović koji su utakmicu odsudili vrhunski po ocenama instruktora suđenja, Sudijske komisije, Sportskog direktora, mene kao Komesara, Kostasa Rigasa nekadašnjeg najboljeg sudije amaterske košarke i bivšeg Direktora sudija Evrolige, a današnjeg voditelja projekta mladih sudija Evrolige, kao i velikog broja košarkaških velikana koji su gledali utakmicu - zaključio je Dožai.

Majstorica polufinala između Partizana i Budućnosti igra se u petak od 19 časova u Beogradskoj areni.

