KOŠARKAŠ PARTIZANA POTPISUJE ZA GOLDEN STEJT? Trenira sa Voriorsima, njegov agent otkrio detalje, evo šta to znači za crno-bele

Još se ne zna gde će igrati Bruno Kaboklo naredne sezone, ali sada se njegov agent Danijel Hazan oglasio i otkrio šta je plan.

Znamo da problematični Brazilac neće biti deo tima Partizana, iako je još pod ugovorom sa crno-belima, a govoreći za izraelske medije njegov agent je otkrio sledeću destinaciju.

"On će trenirati sa Golden Stejt Voriorsima do četvrtka, sa ciljem da potpiše ugovor. I verujem da će uspeti u tome", naveo je Hazan, ali na pitanje da li bi ipak mogao da, kako se govorilo, potpiše ugovor sa Hapoelom iz Jerusalima, istakao je: "U pregovorima smo, dobro napredujemo. To je definitivno opcija koju želimo da zadržimo".

foto: Starsport©

Kaboklo je odavno imao prve pokušaje u NBA ligi, pošto ga je na iznenađenje košarkaške javnosti Toronto izabrao kao 20. pika 2014. godine. Nije se naigrao u Kanadi, kao i u Sakramentu, Memfisu i Hjustonu kasnije, pa je zatim igrao za Limož, Sao Paulo, u razvojnoj ligi, Ulmu i Partizanu.

Sjajno se pokazao na Olimpijskim igrama i bio je ubedljivo najbolji igrač Brazila u Lilu i Parizu, a američki mediji su ga već tada videli u NBA. Ukoliko bi potpisao ugovor u Americi crno-beli bi mogli da očekuju ozbiljno obeštećenje za njega.

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

01:06 Partizan, Bruno Kaboklo