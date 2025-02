- Partizan je usled izrečene kazne pretrpeo ogromnu finansijsku i reputacionu štetu. Ne treba biti mnogo mudar da bi prostom računicom došli do ukupne novčane štete koju će klub pretrpeti usled nemogućnosti prodaje dnevnih ulaznica i same novčane kazne. Ovim putem, KK Partizan šalje apel navijačima da shvate ozbiljnost situacije u kojoj se naš klub nalazi i da nam pomognu u završnici ligaškog dela najkvalitetnijeg evropskog takmičenja. Nikakvi nepromišljeni gestovi i incidenti nastali u afektu, pod naletom emocija, neće nam pomoći u borbi za plasman u narednu fazu Evrolige. Partizan poziva svakog navijača koji dolazi u halu da se zapita da li je vredniji konačan uspeh crno-belih ili prostor za iskazivanje lične frustracije u datom momentu? Navijači, budite uz nas i pružite podršku na način kako ste to radili u najvećem broju slučajeva! Gromoglasno, srčano, ali i pametno! Sada je trenutak da ponovo pokažete i dokažete šta je ljubav prema Partizanu i šta je ona podrška na kojoj nam čitava Evropa zavidi! Srce, ruke, glas! - stoji u saopštenju na sajtu Partizana.