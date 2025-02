- Postoji sigurno sistem, ali on je u svakom smislu prevaziđen. Mora da se stvara jedan novi sistem. Mora da se promeni sistem takmičenja i to ne samo na nivou seniora. Imamo samo dva tima, Partizan i Zvezdu, koji igraju internacionalna takmičenja. Ostali klubovi su zatvoreni, ne izlaze van zemlje. Mladi igrači ne dobijaju dovoljno prilike, jer sistem takmičenja nije adekvatan. Prerano napuštaju Srbiju. Nemamo adekvatan pristup, ne možemo da im ponudimo uslove da vide perspektivu u svojoj zemlji - počeo je priču Pešić, pa dodao:

- Već sam postao dosadan, ali vidim da tu nema jasnog plana. Voleo bih da se malo na tu temu više govori iz pravca Zvezde i Partizana i drugih klubova. Siguran sam da će novo rukovodstvo pokrenuti tu temu, kada se stvore uslovi. Ukoliko se to ne promeni, u narednom olimpijskom ciklusu, posle OI u LA, bićemo u situaciji da budemo srećni ako se uopšte kvalifikujemo. ABA liga uopšte nije interesantna, to više niko i ne gleda. Megu u Beogradu gledaju zbog mladih igrača koji su fantastični. Publiku ne zanima ABA liga, tek na kraju tamo. To će igrati Zvezda i Partizan, koliko utakmica - ne zna se. Ta liga nikome nije interesantna.