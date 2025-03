Crno-beli su značajno umanjili svoje šanse za plasman u plej - in i više ništa ne zavisi samo od njih.

Tri ili četiri igrača nisu pokazali ni 20 posto od onoga što ume. Ne znam koji su razlozi. Postojala je želja, ali što se tiče same veštine i onoga što mogu da urade, nisu pokazali ništa. Ife Lundberg je za mene baš razočaranje, Sterling Braun sporadično igra, trud koji je ulagao nije ekvivalent njegovom znanju.

Kad mi kažu 'borili su se', to valjda treba da se podrazumeva. To mora kada igraš u Partizanu. Bilo je dosta strateških i drugih grešaka i to je rezultiralo ovakvim rezultatom, koji je loš. Jednostavno, loš, ne mogu drugačije da ocenim ovu sezonu'', jasan je Grbović.