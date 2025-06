"Čestitao bih FMP-u i na prvoj i drugoj utakmici. Posle prve sam se zaneo i to nisam uradio, pa im se izvinjavam i to ću učiniti sada. Njihovi momci su dali sve od sebe, nije im lako, ni njima ni Spartaku koji mesec dana čekaju nas i treniraju na suvo neznajući kada je sledeća utakmica i protiv koga uopšte igraju. Bilo im je teško da se spreme i svaka im čast na istrajnosti. Skraćena rotacija našeg tima, da smo dali neku trojku više, možda bi bilo drugačije. Što se tiče motiva, bili su najbolja verzija sebe, a vi ocenite da li oni mogu bolje. Ja mislim da su u ovom trenutku bili i dali su koliko su mogli, a nadam se da će dati još više uz nadu da ćemo pobediti", rekao je Karaičić na konferenciji za medije.

"U opasnosti ne verujem, samo u šumu. Šalim se malo, izvinjavam se. Mi ćemo dati sve od sebe, iako to zvuči kao floskula, pričaćemo sutra, pogledati snimke i videti sve. Potrudićemo se, igrači će pred svojim navijačima biti najbolja verzija sebe. Zamolio bih da ta utakmica bude bez prevelikog vređanja. Ničije majke, bake, sestre, ne radite ljudima ono što ne želite vama. Opet ću reći prevelika vređanja, Željko je rekao da hoće da to zaustavi, a ja znam iskreno i reći ću da je od samog starta to pričao i bio agresivan prema meni kada sam bio nekorektan prema sudijama. Ja sam samo pomoćni trener i voleo bih da se sledeća utakmica završi tako da se priča o košarci i da se ponovo fokus stavi na igrače, trenere i na funkcionere jednom ili dvaput godišnje. Da promenimo sve i igramo se košarke, a neka pobedi bolji. Ako to bude FMP da im čestitamo, a ako budemo mi da se radujemo. Vređajte onog koga treba, a ne nečije majke, bake, sestre ili žene", poručio je još Karaičić na konferenciji za medije na pitanje kakav će biti pristup za majstoricu.