Ali, ukoliko se desi da Nikola Jokić u nekom trejdu ovog leta, ili tokom sezone napusti Kolorado, to znači da će Denver ponovo biti jedan od prosečnih, a zašto to i ne reći, jedan od najgorih timova u NBA.

- Lično znam Džoša Krenkea. On nikada, nikada, ne bi uzeo u razmatranje trejd Nikole Jokića. Luka Dončić i njegov trejd su se dogodili. Nikola Jokić je taj tip igrača kojeg nikada ne biste svojom voljom trejdovali. Ljudi u Denveru to znaju. Nikola Jokić nikada neće biti trejdovan. On je sada verovatno sa svojim konjima i nema pojma šta je Krenke rekao - rekao je on.