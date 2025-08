"Nisam bio srećan posle Manile, uopšte. Imao sam tu situaciju sa ujakom koji je preminuo. Baš na finalu u Manili. Nisam mogao da idem na Balkon u Beogradu, tada jer mi je baš bilo teško. Sve mi se to skupilo i poraz i ujak i baš loš dan. Brate, ako mogu da zamislim najlošiji dan, onda je to taj posle utakmice sa Nemcima. Trebalo mi je baš da se oporavim, samo da dođem sebi od tog dana", otkrio je Bogdan.

"To je možda bio prvi turnir, da sam osećao da sve znam. Da ništa ne može da me iznenadi. Jednostavno, izgubili smo u finalu. Imali smo dosta sreće na tom turniru, ali smo tu sreću baš zaslužili jer su momci to zaslužili svojim odricanjem. Imali smo baš velikih turbulencija. Bilo je tu neznanja, koje su uloge, šta ćemo da radimo".

"Zakazao sam u drugom poluvremenu tog finala protiv Nemaca. Sigurno smo mogli bolje, ali nekako to brzo prođe. Kada vratim sada film, lako je pričati, ali kada sam na terenu potpuno je drugačije. Drugačiji osećaj, velika je to mentalna, psihološka igra. Hteo sam da ti novi momci iskuse osvajanje medalje, to mi je bio prvi motiv. Možda sam i preveliki pritisak stavio na sebe, da to mora da se osvoji jer nisam bio zadovoljan ulaskom u finale. Žao mi je", kaže Bogdanović.