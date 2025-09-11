Slušaj vest

Saopštenje Svetislava Pešića prenosimo u celosti.

"Povodom laži koje su se pojavile na Sportklubu, ja u principu ne komentarišem pisanja medija, ali na molbu našeg portparola Nine Kolundžije, pre svega, zbog mojih igrača, kompletnog tima, objavljujem da su to laži i da to što je napisano ne pripada u mom vokabularu.

Nažalost, u kreiranju javnog mnenja u Srbiji, neuspešni analitičari, stručni konsultanti i tviter novinari, dobijaju priliku da kreiraju javno mnenje i pored toga što ne poseduju ni kapacitet, ni odgovornost”, piše u saopštenju selektora Svetislava Pešića.

Podsetimo, ranije danas osvanuo je tekst u kojem se navodi da se popularni Kari otvorio svojim prijateljima i rekao šta se sve dešavalo u Rigi

