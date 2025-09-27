Slušaj vest

Mika Murinen stigao je u Partizan i ovaj transfer odjeknuo je širom Evrope. Ipak, i pored toga što je obukao crno-beli dres, 18-godišnjak koji je zablistao na nedavno završenom Eurobasketu istakao je kako nema nameru da se dugo zadrži u Srbiji?!

Odmah po dolasku u Partizan, Murinen je dao izjavu za finski "Yle" gde je istakao kako je Srbija samo "stanica".

- I dalje imam istu taktiku. Cilj mi bi bio da nakon predstojeće sezone upišem fakultet, a onda da se prijavim za draft u leto 2027. godine. Taj raspored se nije promenio. Zasad je u pitanju samo stanica u Srbiji. Može se desiti da, ako mi tamo bude dobro i ako mi se svidi, preskočim fakultet pre drafta. Ali ne verujem, jer i dalje imam želju da odem na fakultet - rekao je Murinen i zabrinuo sve navijače Partizana.

Zatim je pohvalio Željka Obradovića, ali i navijače Partizana.

- Ne znam još mnogo, ali siguran sam da je dobra ekipa na okupu. Obradović je veoma iskusan trener. Jedva čekam da budem u njegovom timu. Odmalena sam sanjao o navijačima u Srbiji, Grčkoj i Turskoj. Biće sjajno videti to - dodao je Murinen.

Otkrio je i kako je stigao do Partizana.

- Posle Evropskog prvenstva tražio sam opciju, da li će to biti moja sadašnja, odnosno sada već bivša Arizona Kompas (srednjoškolska ekipa) ili nešto drugo. Prošli smo kroz sve opcije i ova je bila najprikladnija u ovom trenutku - zaključio je on.

Finci tvrde - ovo je razlog dolaska u Beograd!

Finski mediji pokušali su da nađu razlog zbog kog se Murinen odlučio za Partizan, te o njihovom objašnjenju bruji čitava planeta. Naime, posle reči Murinenovog agenta, Tedija Arčera, koji je uoči prelaska njegovog igrača u Partizan otkrio kako 18-godišnjak razmatra seniorske opcije kako se ne bi vraćao na juniorski nivo, finski mediji su potvrdili ovu tvrdnju. Prema njihovim navodima Murinenova želja da igra sa profesionalcima i izazov su bili glavni u odluci da se pridruži Partizanu!

Takođe, Finci tvrde kako je ovo "mač sa dve oštrice" i kako bi mogao puno da donese, ali i odnese Murinenu u budućnosti. Ako se nametne Željku Obradoviću i odigra dobru sezonu, Mika Murinen bi se dokazao i NBA klubovima pred draft. Ako se ne snađe na najvećoj evropskoj sceni, Murinen bi mogao da padne u očima NBA timova. Zbog toga je njegova odluka neočekivana i hrabra, jer on nije izabrao sigurnost koledža, već se otisnuo put Evrolige.

Koliko će to doneti njemu samom, ali i Partizanu, ostaje da se vidi...

Mijailović: "Dok su drugi spavali..."

Kako su crno-beli doveli Miku Murinena otkrio je prvi čovek Partizana, Ostoja Mijailović.

- Imam jednu važnu vest koja se odigrala pre 15, 20 minuta. Murinen je potpisao za Partizan ugovor na naredne tri sezone. To je velika vest za naš klub. Jedan od mladih najvećih svetskih košarkaša nastupaće za naš tim naredne sezone. Čestitam mu na ugovoru - rekao je Mijailović na konferenciji za novinare, pa dodao:

- Nama su spočitavali rad sa mladim igračima, ali vidimo Tristan Vukčević blista u NBA ligi, Aleksa pravi svoju karijeru. Da ne nabrajam sve igrače, vi ste videli mog prezimenjaka koji mi nije familija. Kićanović me anzvao i pitao gde sam ga našao. Videli ste svu tu decu koji su osvojili titulu u KLS. Nije istina da Partizan nije mesto gde se razvijaju mladi igrači. Struka ima teret da osvoji trofej, a treba da da šansu mladom igraču. Dolaskom Murinena je dokaz da radimo dobro s igračima, on je jedan od najtalentovanijih igrača, biće visoko pozicioniran na draftu da dođe u Partizan i da se razvija ovde.

Potom je pohvalio i Zorana Savića.

- Mislim da dok su drugi spavali i Zoran Savić je sa skautima vredno radio i videli smo ga ranije. Bili smo u pregovorima sa agentima i s njim, bili smo brži od njih. Nama trebaju takvi igrači, imamo još jednog igrača koji je na radaru iz bratske Australije. Ponosan sam što smo mi izvršili promene u mlađim kategorijama, Tepić, Bućan se vratio, sjajni treneri su tu. Tu je i Metalac iz Valjeva, potpisali smo saradnju i da će onaj tim naš iz juniorskog tima, imaće tu međustanicu i imaće da se razvija. To je vrhunski tim, moći će igrači da se razvijaju - zaključio je Mijailović.

Dečko koji obećava

Mika Murinen definitivno je neko ko bi mogao da obeleži budućnost evropske košarke, te su mnogi ubeđeni da će zauzeti i visoko mesto na NBA draftu kada za to dođe vreme.

Na to je podsećao i analitičar na sajtu FIBA Ignasio Risoto u tekstu koji je objavljen nakon velike pobede nad Srbijom u Rigi.

- Ta zakucavanja i blokade su normalna pojava za igrača sa tako izraženim atletskim sposobnostima. Sa 2,10 metara visine, kreće se neverovatno brzo i eksplozivno, što mu omogućava da se lako digne i igra oko obruča. Ipak, ta iskra ne potiče samo od njegovih fizičkih predispozicija, već i od njegovog pristupa igri, gde unosi energiju u svaku akciju. Murinenova kombinacija energije, mobilnosti i elitnih fizičkih predispozicija zaista dolazi do izražaja u odbrani. Iako u proseku igra samo 10 minuta po utakmici, ovaj osamnaestogodišnjak je drugi bloker Finske. On dosledno traži prilike da utiče na igru u odbrani, koristeći svoje duge ruke da ometa šuteve na perimetru i da štiti obruč, kako kao primarni zaštitnik reketa, tako i kao pomoćni igrač sa slabije strane. Njegove fizičke sposobnosti se zaista ističu oko koša, gde mu visina i eksplozivna sposobnost skoka omogućavaju da izvodi zakucavanja vredna pažnje - istakao je Risoto, pa dodao:

- Sa svojim vrhunskim predispozicijama i atletskim sposobnostima, raznovrsnim dvosmernim veštinama i mogućnošću da pruži maksimum u ključnim trenucima, ovaj 18-godišnjak se nametnuo kao sledeći veliki evropski NBA prospekt.

Tetovaže sa posebnim porukama

Mnogi su primetili kako Mika Murinen na svom telu ima puno tetovaža.

Portal "aamulehti.fi" opisivao je njegove tetovaže, te je otkrio kako se na desnoj ruci Murinena nalazi lik Majkla Majersa iz horor serijala "Noć veštica", a ispod njega natpis na engleskom: "The only impossible journey is the one you never begin" („Jedino nemoguće putovanje je ono koje nikad ne započneš“).

Lik Majkla Majersa definitivno uliva strah i izaziva jezu, ali to nije jedina tetovaža Murinena. Čak naprotiv! On je iznad uha istetovirao reč "The Truth" (Istina), a to je njegova lična poruka. Takođe, Murinen je na telu istetovirao i reč "Patience" (Strpljenje), kao i finsku zastavu koja je podsetnik na domovinu dok boravi u inostranstvu.

- Kad putujem iz Amerike u Finsku, čak i kad pada kiša, meni je divno. Amerikanci nikada neće imati dom kao što je Finska - istakao je Mika Muinen.

Na unutrašnjoj strani šake su dve figure slona i one imaju posebno značenje. Veći slon pruža manjem globus s krunom, a Mika Murinen je sve objasnio.

- Veliki slon simbolizuje moje roditelje. Predaju mi svoje košarkaško nasleđe, a ja ga prihvatam - otkrio je on.

Šta vi mislite, da li je Mika Murinen pravo pojačanje za Partizan? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

