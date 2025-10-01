Slušaj vest

"Razočaran sam i jednima i drugima, što se tiče Zvezde, ona neće moći ništa da popravi, ako ne dođe novi plejmejker. Bez njega nema većeg dometa. Ovaj Mekintajer, ljudi će mi reći najbolji je strelac, ali je dao sve kad je bilo gotovo. Držao je loptu po 24 sekunde, a kada je video Karter, to je i on radio. Drugi plejmejker, Miljenović, uz svo uvažavanje, on je naš momak, njegov domet je ABA liga, on treba da bude treći. E sad, ovi drugi igrači, onakvi kakvi su po psihološkoj, tehničkoj, fizičkoj snazi, njima treba vođa. Ne može Karter da vodi ekipu, kad ne može sebe. Mora tu da bude vođa, da ima autoritet i tako dalje", rekao je Đurović tokom gostovanja a televiziji "Arena sport" i dodao:

"Ja uvek to kažem, govorim teške reči, daj malo optimizma, ne možemo da budemo optimisti, nije mi se svidelo ni kod jednih, ni kod drugih, znam da će da me kritikuju. Ovo što smo videli, ne zadovoljava kriterijume Evrolige".

Istakao je na uspehe trenera Olimpije, Etorea Mesine, u Beogradu.

"Šest zaredom Mesina dobija i Zvezdu i Partizan. I menjaju se igrači, pre je bio Mirotić, ali Armani pre toga igra u Berlinu sa Albom, izgubi od njih koja je zadnja i dođe i pobedi. Puna je dvorana, šta više treba da bude da bi se dobila utakmica, pa neverovatno".

Pohvalio je Olimpiju.

"Svaka čast Mesini, on dugo luta traži, velike pare je potrošio, ali tog Niba što je vratio mu je dobar potez. Sa Lokijem sam razgovarao o Guduriću, računa da je tamo zasićen, da mu je bolje da pređe ovde i evo Gudurić sa tri trojke koje je pogodio je dotukao Zvezdu. Nije to ekipa, po mom mišljenju, iako je to vaš kolega rekao, da su ovime poslali poruku da će biti u vrhu. Nisu oni kvalitetni da budu u vrhu, ali biće bolji nego prošle godine".

Nije mu se svidelo kako su crveno-beli odigrali u ključnim trenucima.

"Šta da kažemo za napad gde Zvezda dolazi frenetično na pet razlike uz publiku. Pusti se da se Karter organizuje taj napad i pametan plejmejker ne bi odigrao to da Moneke odigra tako, nego bi se išlo ispod da se izbori faul. On jedini daje energiju, ono što daje Avramović, to radi Moneke. On diže, on priča, takvih igrača treba više. Da je ubacio, da je smanjio na tri razlike, Zvezda bi dobila utakmicu. Plejmejker bez ideje, on gleda šta će, promaši i tu je bila gotova utakmica".

Kada je reč o Partizanu, ističe da je pad koji se dogodio neobjašnjiv.

"Vidite, ja imam tešku situaciju kad pričam o Partizanu, znam da su društvene mreže pune negativnih komentara o meni od navijača Partizana. Idealan momenat za Partizan je bio taj što igraju sa Dubaijem na strani. Avramović im nije igrao, još dvojica. Nisu dobro igrali u Beogradu (na VTB Superkupu), izgubili su obe utakmice, dosta novih igrača, nije puna dvorana i to nije atmosfera kao kod nas. Ali ovo kako je odigrao Partizan je jako teško. Odigraš prvo poluvreme tako kako odigraš, a onda izađeš drugo poluvreme i kažeš – evo ih, i zar ne treba da se voljni momenat prebaci na stranu Partizana. Odjednom stop, nema nigde Partizana i odjednom 20 razlike. Nešto neverovatno, skoro neobjašnjivo, kompletan Partizan bez nekih povreda, onako loše. Loše i za Zvezdu, ali opet je Partizan izgubio na strani, a be kod kuće. Veću težinu ima poraz Zvezde", zaključio je Đurović.

