DUBAI - PARTIZAN: Revija trojki na startu meča, Bertans nema milosti prema bivšem klubu
Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju u prvom kolu Evrolige.
Prva utakmica nove sezone ovog takmičenja počinje u 18 časova.
4'
Kabengele se upisao u strelce - 13:8.
Osetkovski je fauliran posle ofanzivnog skoka. Pogodio je oba bacanja, njegovih pet poena - 13:10.
Bertans pogađa i treću svoju trojku - 16:10.
3'
Džabari Parker pogađa prvu trojku za Partizan - 8:5.
Bertans vezuje dve trojke - 11:5.
Osetkovski vraća trojku - 11:8.
2'
Parker postiže prve poene za Partizan u novoj sezoni Evrolige - 5:2.
Bertans pogađa svoju prvu, a drugu trojku Dubaija - 8:2.
Startne petorke
Dubai: Rajt, Musa, Bejkon, Bertans, Kabengele.
Partizan: Vašington, Braun, Lakić, Parker, Osetkovski.
Međusobni dueli
Partizan i Dubai su do sada odigrali pet puta međusobno.
Od toga su dva u regularnom delu ABA lige, a tri u plej-ofu.
Partizan vodi 3:2.
Dubai kuburi sa povredama
Domaći tim ima nekoliko znakova pitanja pored imena igrača za današnji meč.
Zbog povreda van tima su Aleksa Avramović, Mam Žaite, Nejt Mejson i Sertač Šanli. Takođe, u timu nema Danila Anđušića.
Partizan bez dvojice igrača
Trener Željko Obradović u rosteru trenutno ima 14 igrača.
Dvojica neće moći da igraju protiv Dubaija, a to su Mario Nakić zbog povrede, i Mika Murinen koji nije registrovan za prvo kolo Evrolige.
Sastavi
DUBAI - PARTIZAN
Hala: Dubai arena
Sudije: Migel Anhel Perez (Španija), Pjotr Pastušjak (Poljska), Alberto Baenja (Španija)
DUBAI: Dangubić, Bejkon, Abas, Prepelič, Bertans, Anderson, Kondić, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš. Trener: Jurica Golemac
PARTIZAN: Karlik Džons, Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Tajrik Džons. Trener: Željko Obradović