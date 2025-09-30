Svi događaji
Od najnovijeg
18:08

4'

Kabengele se upisao u strelce - 13:8

Osetkovski je fauliran posle ofanzivnog skoka. Pogodio je oba bacanja, njegovih pet poena - 13:10

Bertans pogađa i treću svoju trojku - 16:10

18:07

3'

Džabari Parker pogađa prvu trojku za Partizan - 8:5.

Bertans vezuje dve trojke - 11:5

Osetkovski vraća trojku - 11:8

18:06

2'

Parker postiže prve poene za Partizan u novoj sezoni Evrolige - 5:2.

Bertans pogađa svoju prvu, a drugu trojku Dubaija - 8:2.

18:05

1'

Bertans otvaraju utakmicu dvojkom - 2:0.

Musa otvara utakmicu trojkom - 5:0

18:04

Počela je utakmica

18:02

Startne petorke

Dubai: Rajt, Musa, Bejkon, Bertans, Kabengele.

Partizan: Vašington, Braun, Lakić, Parker, Osetkovski.

16:52

Međusobni dueli

Partizan i Dubai su do sada odigrali pet puta međusobno.

Od toga su dva u regularnom delu ABA lige, a tri u plej-ofu.

Partizan vodi 3:2.

16:51

Dubai kuburi sa povredama

Domaći tim ima nekoliko znakova pitanja pored imena igrača za današnji meč.

Zbog povreda van tima su Aleksa Avramović, Mam Žaite, Nejt Mejson i Sertač Šanli. Takođe, u timu nema Danila Anđušića.

16:49

Partizan bez dvojice igrača

Trener Željko Obradović u rosteru trenutno ima 14 igrača.

Dvojica neće moći da igraju protiv Dubaija, a to su Mario Nakić zbog povrede, i Mika Murinen koji nije registrovan za prvo kolo Evrolige.

16:43

Promena kvota pred početak meča

IMG-20250912-WA0099.jpg

16:42

Kreće nova sezona Evrolige

Nikola Kalinić Karlik Džons Crvena zvezda Partizan

16:42

Gde gledati meč iz Dubaija

Željko Obradović

16:41

Poslednji raport Obradovića pred Dubai

partizan-mornar-01696.JPG

16:40

Upitan status Alekse Avramovića za meč

partizanefes-80.jpg

16:40

Pokuševski o meču protiv Dubaija

profimedia-0956612286.jpg

16:39

Kvote za meč u Dubaiju

KK Partizan 2025/2026

16:17

Sastavi

DUBAI - PARTIZAN

Hala: Dubai arena

Sudije: Migel Anhel Perez (Španija), Pjotr Pastušjak (Poljska), Alberto Baenja (Španija)

DUBAI: Dangubić, Bejkon, Abas, Prepelič, Bertans, Anderson, Kondić, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš. Trener: Jurica Golemac

PARTIZAN: Karlik Džons, Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Tajrik Džons. Trener: Željko Obradović