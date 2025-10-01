Slušaj vest

Trener Partizana Željko Obradović bio je prinuđen da otkaže popodnevni trening zbog kašnjenja leta u povratku iz Dubaija.

Crno-beli su neslavno započeli sezonu u Evroligi, ali nemaju previše vremena za suze, pošto ih već u četvrtak očekuje novi meč.

U beogradsku "Arenu" stiže Olimpija Armani iz Milana, a utakmica je na programu od 20.30 časova.

"Otkazali smo trening jer je zaista naporno u ovoj situaciji i mislim da je to najbolje rešenje. Milano je odigrao izvanredno protiv Zvezde i u Superkupu Italije, ali treba da se bavimo nama samima. Strašno sam iznenađen načinom na koji smo igrali s obzirom na to da smo ceo pripremni period odradili neuporedivo agresivnije. Poslednja tri treninga pred pit u Dubai su bila mnogo dobra", rekao je Obradović po povratku u Beograd.

Šef struke crno-belih je dodao:

"Nerazumljiv mi je način na koji smo odigrali. To su stvari koje sigurno moramo da promenimo i damo sve od sebe da odigramo najbolje moguće."

Partizan će i protiv Armanija igrati bez Marija Nakića, koji će zbog povrede još dugo odsustvovati.

Ostali igrači su, prema rečima Obradovića, "dobro, ali umorno".