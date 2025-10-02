Bajern Minhen - Crvena zvezda: 20.30
Iz minuta u minut
Košarka
BAJERN - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Minhenu žele da ostvare prvu pobedu u Evroligi!
Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.30 gostuju Bajernu u okviru drugog kola Evrolige, a tekstualni prenos ove utakmice možete pratiti putem lajv bloga na sajtu Kurira.
Nisu košarkaši Zvezde na pravi način započeli novu sezonu u Evroligi, pošto su u prvom kolu ovog takmičenja u utorak pred svojim navijačima izgubili meč od Olimpije Milano.
Samim tim, crveno-beli popravni ispit imaju već večeras, a hoće li uspeti da poravnaju učinak posle dva kola ostaje nam da vidimo.
Uživo
Reaguj
Komentariši