Košarkaš Bajerna, iskusni srpski plejmejker Stefan Jović, povredio se na utakmici protiv Bamberga.

Iako u prvi mah nije tako delovalo, Jovića ćemo uskoro ponovo gledati na terenu. Srećom, povreda nije ozbiljnije prirode.

"Klupski lekar Basti Torka uspeo je da otkloni najgore strahove trenera Gordona Herberta. Pregledi su pokazali da srpskog reprezentativca ne čeka duža pauza. Reč je o bolnoj, ali ne i ozbiljnoj povredi zglobne kapsule skočnog zgloba", navodi se u saopštenju Bavaraca.

Bajern će večeras u 4. kolu Evrolige dočekati Olimpiju iz Milana, a za dva dana očekuje ih gostovanje Fenerbahčeu.

