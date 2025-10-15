Slušaj vest

Crvena zvezda i Partizan svake godine imaju sve jače i konkurentnije timove u Evroligi, ali sa druge strane to znači sve manje prostora u za mlade srpske igrače u njihovim ekipama.

Iz godine u godinu sve je više stranaca u našim najboljim klubovima, oni vode glavnu reč, dok su domaći igrači uglavnom epizodisti, čast izuzecima.

Tok problema dotakao se Milan Gurović naš proslavljeni reprezentativac.

''Reći ću to javno, znam da misle da sam budala, ali nisam. A ja ću ovo reći javno Zvezda i Partizan su grobnica za talentovane igrače, klubovi kao što su Mega, Igokea i FMP su nešto najbolje što može da se desi mladim igračima.

Vidite koliko stranaca imaju, nemam ništa protiv njih, ali kad imate 10 stranaca nema mesta za igrače da se razvijaju. Igrač se ne postaje u 'garbidž tajmu' (minuti kada je utakmica već rešena, prim. aut.) nego u Evroligi'', rekao je Gurović na konferenciji "Adria Sports" u Banjaluci, gde je bio jedan od predavača

S tim u vezi, Gurović je poslao i jasnu poruku roditeljima talentovane dece.

''Savetujem roditelje da ne daju igrače tamo. Nemaš šta da tražiš tamo sa 15, 16, 17 i 18 godina'', poručio je Gurović.

Ipak, umeju i roditelji da ga naljute.

"Žalosno je da deca od 16-17 godina dolaze na trening sa roditeljima, nervni slom dobijem. Ja sam sa toliko godina otišao u Grčku, bez ičega, bez telefona. To ti je kao da baciš dete u vodu, ili će da se udavi ili će da ispliva''.

Gurović zanimljivo podržava odlaske mladih igrača na koledže u Ameriku.

"Mislim da je odlazak mladih košarkaša na koledže u SAD dobra stvar. Ako deca ne odu u pomenute klubove - Megu, FMP ili Igokeu, mislim da je njihova budućnost u Americi. Ne mogu svi da odu, ali naučićeš jezik dobićeš školu, novac je dobar. Nema šta da se zaluđuju i igraju KLS lige, sa 35 godina biće socijalni slučajevi", naglasio je Gurović.