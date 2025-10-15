Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu u utakmici 4. kola Evrolige

Željko Obradović trener Partizana je pred ovaj meč istakao da mu se ne sviđa projekat NBA Evropa i istakao da je budućnost evropske košarke u Evroligi.

- To je najbolje takmičenje posle NBA lige. Ljudi žele da gledaju kvalitet na terenu, a svi timovi ga imaju. Svi žele da budu među prvih osam, to je izuzetno teško takmičenje - rekao je Obradović za "Radio Marka".

Žocu se ne sviđa projekat NBA Evropa.

- To mi se uopšte ne sviđa, jer već imamo sjajno takmičenje ovde i moramo da nastavimo da verujemo u ovaj projekat. Budućnost evropske košarke je u Evroligi.

"PARNI VALJAK" UPALIO MOTORE! Željko Obradović NASMEJAN na prvom treningu Partizana u novoj sezoni!

Za Željka Obradovića je izazov što se vratio u Partizan i da crno-beli moraju uvek da budu učesnici elite.

- Veoma sam srećan zbog svih koji rade sa mnom, uprave, predsednika i naših navijača, koji su najbolji u Evropi. Uvek igramo pred punom dvoranom sa preko 20.000 ljudi - istakaoje Obradović.

