Košarkaši Srbije razočarali su na Eurobasketu, te su takmičenje završili već u osmini finala porazom od Finske.

Pored priča o problemima, Pešić se takođe dotakao i teme koja se pojavila u medijima i navodnih odluka igrača da umesto na treninge idu u crkvu na molitve.

- To su potpune izmišljotine, niti se to desilo, niti je to moj vokabular – rekao je Pešić za Nedeljnik i dodao:

- Kao što može da se vidi, ili se ne vidi, ja to ne znam. Verujem da sam na kraju osoba koja ipak vlada u tišini. Ne idem po kafićima, imam vrlo uski krug ljudi sa kojima se družim. Ne govorim glasno, osim na treningu i sastanku sa igračima. Vreme provodim uglavnom sa ljudima koji poznaju košarku, tako da u neposrednom okruženju osećam ljude koji razumeju šta se dešava. I kada sam bio mlađi trener i kada sam bio trener reprezentacije Jugoslavije, isto sam bio kritikovan. Na razne načine, čak i vređan.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025

Govorio je i o početku svoje selektorske karijere i 2001. godini kada je vodio SR Jugoslaviju.

- Sećam se te 2001. godine kada sam izabran za selektora, pres-konferencije u savezu. Ogroman broj ljudi je došao, zbog košarke, ne zbog mene. Tu sam imao prvo obraćanje, rekao otprilike šta su mi planovi, a prvo pitanje je bilo – da li možemo da znamo koliko će naš novi selektor da zarađuje. Još sam tada osetio takav odnos i to mi je smetalo. Smetalo mi je jer sam ipak rođen u Srbiji. Ja sam Srbin jugoslovenskog opredeljenja, kao što znate - dodao je Pešić.

Kurir sport / Nedeljnik

