"TO SU POTPUNE IZMIŠLJOTINE! TO SE NIJE DESILO!" Svetislav Pešić digao glas kao nikada do sada: "I kao mlađi sam bio kritikovan na razne načine... I VREĐAN!"
Košarkaši Srbije razočarali su na Eurobasketu, te su takmičenje završili već u osmini finala porazom od Finske.
Puno problema imali su "orlovi" tokom Evropskog prvenstva, a o mnogima je, u intervjuu za Nedeljnik, govorio bivši selektor Svetislav Pešić.
Pored priča o problemima, Pešić se takođe dotakao i teme koja se pojavila u medijima i navodnih odluka igrača da umesto na treninge idu u crkvu na molitve.
- To su potpune izmišljotine, niti se to desilo, niti je to moj vokabular – rekao je Pešić za Nedeljnik i dodao:
- Kao što može da se vidi, ili se ne vidi, ja to ne znam. Verujem da sam na kraju osoba koja ipak vlada u tišini. Ne idem po kafićima, imam vrlo uski krug ljudi sa kojima se družim. Ne govorim glasno, osim na treningu i sastanku sa igračima. Vreme provodim uglavnom sa ljudima koji poznaju košarku, tako da u neposrednom okruženju osećam ljude koji razumeju šta se dešava. I kada sam bio mlađi trener i kada sam bio trener reprezentacije Jugoslavije, isto sam bio kritikovan. Na razne načine, čak i vređan.
Govorio je i o početku svoje selektorske karijere i 2001. godini kada je vodio SR Jugoslaviju.
- Sećam se te 2001. godine kada sam izabran za selektora, pres-konferencije u savezu. Ogroman broj ljudi je došao, zbog košarke, ne zbog mene. Tu sam imao prvo obraćanje, rekao otprilike šta su mi planovi, a prvo pitanje je bilo – da li možemo da znamo koliko će naš novi selektor da zarađuje. Još sam tada osetio takav odnos i to mi je smetalo. Smetalo mi je jer sam ipak rođen u Srbiji. Ja sam Srbin jugoslovenskog opredeljenja, kao što znate - dodao je Pešić.
Kurir sport / Nedeljnik
BONUS VIDEO: