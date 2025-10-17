Slušaj vest

Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija sai uoči utakmice Evrolige između Bolonje i Monaka, ne sluteći da će upravo to veče završiti u policijskoj stanici. U elegantnoj, ali provokativnoj odevnoj kombinaciji, Milica je plenila pažnju nasmejana, opuštena i vidno raspoložena, delovala je potpuno bezbrižno.

Milica Tasic Vildoza Foto: PrintscreenInstagram

Sudeći po objavama, uživala je u sportskom spektaklu i podršci suprugu Luki, koji je takođe završio u pritvoru. Samo nekoliko sati kasnije, njih dvoje su, uhapšeni u Bolonji zbog incidenta koji se dogodio posle utakmice.

Milica je inače poznata po svom besprekornom izgledu i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, a poslednje objave sada su dobile potpuno drugačiji kontekst.

Luka Vildoza svadba
Luka Vildoza svadba Foto: Printscreen/Instagram/bab

Podsećamo, do incidenta je došlo u sredu uveče kada je Vildoza navodno prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Hitne pomoći.

Ambulantna ekipa je, kako se navodi, bila na putu ka mestu nesreće kako bi pružila pomoć povređenoj osobi, kada je došlo do neprijatnog sukoba s košarkašem i njegovom suprugom.

Ne propustiteKošarkaOGLASIO SE VIRTUS POSLE HAPŠENJA VILDOZE: Klub izneo stav posle skandala i doneo odluku da li putuje na meč Evrolige
2.jpg

Na kraju, situacija je eskalirala, argentinski košarkaš je navodno zgrabio jednog bolničara za vrat i fizički ga napao. U sukob su se zatim umešali i ostali članovi medicinskog tima, ali i njegova supruga, odbojkašica Milica Tasić, koja je, prema navodima pomenutog portala, čupala jednog bolničara za kosu.

Ne propustiteKošarkaLUKA VILDOZA I MILICA TASIĆ SU IZAŠLI IZ PRITVORA! Isplivale nove informacije o haosu u Bolonji! Poznato je hoće li košarkaš moći da igra narednu utakmicu!
asd.jpg
KošarkaPOLICIJA SE OGLASILA ZBOG HAPŠENJA LUKE VILDOZE I MILICE TASIĆ! Isplivali novi detalji skandala koji je uzdrmao Evropu! Suđenje je u toku, prikupljaju se snimci
20231225-20-48-08price--instagram.jpg
Ostali sportovi"DEVOJKO, KOSOVO JE SRBIJA" Najlepša srpska sportiskinja brutalno "oduvala" albansku provokatorku Dua Lipu: Ne možeš da budeš državljanka nečega što ne postoji!
ZVEZDA-OLYMPIACOS_11.JPG
KošarkaKAMPACO IGRAO KOLO NA SVADBI U BEOGRADU! Scene koje niko nije mogao ni da zamisli, ljubimac delija dominirao na veselju prelepe srpske odbojkašice
Fakundo Kampaco

Luka Vildoza, krstenje u Hramu Svetog Save Izvor: Instagram