Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija sai uoči utakmice Evrolige između Bolonje i Monaka, ne sluteći da će upravo to veče završiti u policijskoj stanici. U elegantnoj, ali provokativnoj odevnoj kombinaciji, Milica je plenila pažnju nasmejana, opuštena i vidno raspoložena, delovala je potpuno bezbrižno.

1/5 Vidi galeriju Milica Tasic Vildoza Foto: PrintscreenInstagram

Milica je inače poznata po svom besprekornom izgledu i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, a poslednje objave sada su dobile potpuno drugačiji kontekst.

Luka Vildoza svadba Foto: Printscreen/Instagram/bab

Podsećamo, do incidenta je došlo u sredu uveče kada je Vildoza navodno prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Hitne pomoći.

Ambulantna ekipa je, kako se navodi, bila na putu ka mestu nesreće kako bi pružila pomoć povređenoj osobi, kada je došlo do neprijatnog sukoba s košarkašem i njegovom suprugom.

Na kraju, situacija je eskalirala, argentinski košarkaš je navodno zgrabio jednog bolničara za vrat i fizički ga napao. U sukob su se zatim umešali i ostali članovi medicinskog tima, ali i njegova supruga, odbojkašica Milica Tasić, koja je, prema navodima pomenutog portala, čupala jednog bolničara za kosu.