EVO KAKO JE IZGLEDALA MILICA VILDOZA U TRENUTKU HAPŠENJA! Jedan detalj posebno privlači pažnju, srpska odbojkašica nije ni slutila da će završiti u pritvoru!
Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija sai uoči utakmice Evrolige između Bolonje i Monaka, ne sluteći da će upravo to veče završiti u policijskoj stanici. U elegantnoj, ali provokativnoj odevnoj kombinaciji, Milica je plenila pažnju nasmejana, opuštena i vidno raspoložena, delovala je potpuno bezbrižno.
Sudeći po objavama, uživala je u sportskom spektaklu i podršci suprugu Luki, koji je takođe završio u pritvoru. Samo nekoliko sati kasnije, njih dvoje su, uhapšeni u Bolonji zbog incidenta koji se dogodio posle utakmice.
Milica je inače poznata po svom besprekornom izgledu i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, a poslednje objave sada su dobile potpuno drugačiji kontekst.
Podsećamo, do incidenta je došlo u sredu uveče kada je Vildoza navodno prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Hitne pomoći.
Ambulantna ekipa je, kako se navodi, bila na putu ka mestu nesreće kako bi pružila pomoć povređenoj osobi, kada je došlo do neprijatnog sukoba s košarkašem i njegovom suprugom.
Na kraju, situacija je eskalirala, argentinski košarkaš je navodno zgrabio jednog bolničara za vrat i fizički ga napao. U sukob su se zatim umešali i ostali članovi medicinskog tima, ali i njegova supruga, odbojkašica Milica Tasić, koja je, prema navodima pomenutog portala, čupala jednog bolničara za kosu.