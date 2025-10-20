Slušaj vest

Francuski košarkaš Mamadu Žaite produžio je ugovor sa Dubaijem do juna 2028. godine.

Žaite (30) je u julu potpisao dvogodišnji ugovor sa Dubaijem. Francuski košarkaš je pre mesec dana povredio Ahilovu tetivu zbog čega će propustiti celu sezonu, ali ni to nije sprečilo Dubai da sa njim produži ugovor.

"Ovakav gest nije uobičajen u profesionalnom sportu, a meni znači sve. Želim da se zahvalim klubu i upravi što su mi ukazali poverenje. Dubai je ovim gestom pokazao da je veliki klub", rekao je Žaite, preneo je klub.

Francuski košarkaš je pre Dubaija igrao za Monako, Virtus, Gacijantep, Avtodor, Torino, Limož, Strazbur, Nanter, SOMB i INSEP.

