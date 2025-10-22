Slušaj vest

Neviđeni spektakli priredili su ljubiteljima košarke Oklahoma i Hjuston na otvraranju nove NBA sezone.

U krcatom "Pejkom centru" aktuelni NBA šampion posle dva produžetka savladao je ambiciozne Hjuston Roketse rezultatom 125:124.

Žestoka borba vodila se na terenu od prvog do poslednjeg minuta, ljubitelji NBA u pojedinim momentima imali su utisak da gledaju sedmi meč finalne serije, a ne prvi u regularnom delu sezone.

Imali su Roketsi priliku da završe posao u regularnom delu meča. Na 104:104 Hjuston je imao napad, Šengun je preuzeo odgovornost, ali baš kao i u finalu Eurobasketa, zadrhtala je ruka Turčinu. Promašio je otovoren šut i utakmica je otišla u produžetak.

Ipak, iskupio se popularni "Bejbi Jokić" u prvom produžetku. Postigao je koš za izjednačenje 115:115 i tako izborio drugi produžetak za svoj tim. Imao je tada Šej Gildžes-Aleksander priliku da završi posao, ali promašio je dugu dvojku za pobedu.

Međutim, aktuelni MVP preuzeo je odgovornost u nastvaku i odmah jasno stavio do znanja da želi novo MVP priznanje.

Na 10-ak sekundi pre kraja Hjuston je vodio 124:123, a onda je usledio okršaj Šeja i Durenta. Prevario je Kanađanin iskusnog asa, iznudio faul i delirijum u dvorani. Na dve i po sekunde pre kraja pogodio je dva slobodna bacanja i praktično završio posao. Bio je to šesti faul za Durenta, koji je morao da napusti parket, pa nije bio na raspolaganju za poslednji šut. Pokušao je Džabari Smit, ali nije uspeo i usledilo je slavlje domaćih navijača i igrača.

Heroj meča i najbolji igrač Oklahome Šej Gildžes-Aleksander odigrao je čak 47 minuta i zabeležio 35 poena, 10 skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte.

Pratio ga je Čet Holmgren sa 28 poena, sedam skokova i tri blokade.

U poraženom timu najefikasniji bio je turski reprezentativac Alperen Šengun, koji je meč završio sa 39 poena, 14 skokova i sedam asistencija. Kevin Durent je bio drugi strelac tima sa 23 poena, devet skokova i tri asistencije, dok je Džabari Smit Junior ubacio 16 poena uz osam skokova.

