O njemu se neće pričati koliko bi da je oštećena Oklahoma izgubila utakmicu, ali sudije su umalo upropastile debi aktuelnog šampiona u sezoni 2025/26.

Oklahoma je nakon drame pobedila Hjuston u prvoj utakmici u sezoni, a mogla je da izbegne igranje drugog produžetka i da do trijumfa stigne nakon prvog.

Odluka sudija na samom isteku prvog od dva produžetka je bitno uticala na rezultat.

O čemu se radi?

Kevin Durent je uhvatio loptu u poslednjoj sekundi prvog produžetka i potom zatražio tajm-aut.

Međutim, Hjustonu u tom trenutku nije preostao nijedan tajm-aut koji može da iskoristi, a prema pravilima u NBA, ako ekipa u toj situaciji pokuša da traži tajm-aut dobija tehničku grešku, tačnije protivnik dobija slobodno bacanje.

U ovom slučaju, to znači da bi Oklahoma najverovatnije stigla do pobede i bez drugog produžetka.

Glavni sudija Zek Zarba je rekao da niko od sudija nije video da je Durent tražio tajm-aut iako se na snimku jasno vidi da jeste. Vidi se i da je saigrač Alperen Šengun odmah pokušao to da sakrije.

Rezultat na kraju četvrtine je bio 104:104, a Oklahoma je pobedila posle produžetka rezultatom 21:20.

Da je ishod bio drugačiji, verovatno bi se puno pričalo o ovakvom završetku četvrtog perioda igre.

