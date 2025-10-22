OBRADOVIĆ PRIZNAO DA JE ON BOLJI TRENER OD NJEGA: Željko došao u pozorište, a onda je 2 sata čekao da uradi ovo!
Velikanu srpskog glumišta Bogdanu Dikliću uručena je nagrada za životno delo "Dobričin prsten".
Jedan od specijalnih gostiju na Velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović.
Obradović je iz prvog reda, u društvu porodice slavnog glumca, pratio svečanost koja je trajala dva sata.
Po završetku ceremonije, usledilo je čestitanje i zagrljaj dvojice prijatelja.
Diklić je, pored "Dobričinog prstena" dobio još jednu specijalnu nagradu.
Odlukom žirija, u kome se nalazio i Obradović, Dikliću je njegov kolega Branislav Trifunović uručio nagradu za "najboljeg košarkaškog trenera među glumcima".
Poznato je da je Bogdan Diklić veliki navijač Partizana i da ne propušta nijednu utakmicu crno-belih. Dva mesta u prvom redu u "Areni" rezervisana su za njega i ćerku Sofiju.