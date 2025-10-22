Slušaj vest

Velikanu srpskog glumišta Bogdanu Dikliću uručena je nagrada za životno delo "Dobričin prsten".

1/5 Vidi galeriju Željko Obradović i Bogdan Diklić Foto: Ljuba Radanov, Ljubomir Radanov

Jedan od specijalnih gostiju na Velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović.

Obradović je iz prvog reda, u društvu porodice slavnog glumca, pratio svečanost koja je trajala dva sata.

Po završetku ceremonije, usledilo je čestitanje i zagrljaj dvojice prijatelja.

Diklić je, pored "Dobričinog prstena" dobio još jednu specijalnu nagradu.

Odlukom žirija, u kome se nalazio i Obradović, Dikliću je njegov kolega Branislav Trifunović uručio nagradu za "najboljeg košarkaškog trenera među glumcima".

Poznato je da je Bogdan Diklić veliki navijač Partizana i da ne propušta nijednu utakmicu crno-belih. Dva mesta u prvom redu u "Areni" rezervisana su za njega i ćerku Sofiju.