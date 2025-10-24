OVO JE KOMEDIJA! GREŠKE KOJE NE PRAVE NI AMATERI! Isplivao snimak NBA zvezde optužene za nameštanje: Da li je ovo radio namerno? Drugo objašnjenje ne postoji!
Šokantne vesti stigle su nam iz NBA lige.
Dobro poznato lice, plejmejker Majamija Teri Rozir, uhapšen je u akciji FBA zbog optužbi za klađenje.
Rozir je uhapšen u Orlandu, odmah posle meča koji je njegov tim igrao protiv Medžika na otvaranju NBA sezone, a pao je jer se sumnja da se kladio na sopstvenu statistiku u meču između Šarlota i Nju Orleansa 2023. godine. Pored Rozira uhapšen je i legendarni Čonsi Bilaps, a NBA liga se o svemu oglasila saopštenjem:
- Trenutno smo u procesu razmatranja optužnica federalnih vlasti. Teri Rozir i Čonsi Bilaps su momentalno otpušteni i nastaviće da sarađuju sa državnim organima. Sve ovo shvatamo veoma ozbiljno i integritet košarke ostaje na prvom mestu - stoji u saopštenju NBA lige.
Malo posle hapšenja Rozira, na društvenim mrežama pojavio se snimak poteza sa jedne njegove utakmice i kada ga pogledate ne možete da se ne zapitate - da li je ovo radio namerno?!
Serija amaterskih grešaka koje ne možemo da vidimo ni u biznis ligama, a ne najkvalitetnijem takmičenju sveta, promašeni obruči prilikom šuteva sa distance, asistencije protivniku za kontru... Da se izrazimo kladioničarskim terminom, Rozir je radio sve ono što košarkaši znaju da urade kada "idu u minus". U ostalom, pogledajte i sami, pa glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima vaše mišljenje - da li je Teri Rozir namerno grešio kako bi namestio svoju statistiku?
