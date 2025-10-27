Slušaj vest

Nastavljaju se problemi za Bogdana Bogdanovića u dresu Los Anđeles Klipersa ove sezone.

Sa Eurobasketa se vratio povređen, i dalje pokušava da uhvati dobar ritam u igri, a posle misteriozne izjave trenera Tajrona Lua o njemu (više informacija na linku ispod), Bogdan nije blistao ni u pobedi Klipersa protiv Portlanda.

Klipersi su savladali Trejlblejzerse sa 114:107, a kapiten reprezentacije Srbije bio je poenterski nevidljiv, te za skoro 24 minuta u igri nije uspeo da se upiše u strelce. Bogdanović je imao učinak od pet skokova i jedne asistencije i ovo je definitivno nešto na šta nismo navikli od njega.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović protiv Portlanda Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Ipak, Bogdanova slaba partija nije omela Kliperse da stignu do pobede. Najbolji na terenu bio je Kavaj Lenard sa 30 poena i deset skokova, Ivica Zubac je meč završio sa 21 poenom i osam skokova, dok je Džejms Harden upisao 20 poena i 13 asistencija, uz sedam izgubljenih lopti.

Kod Portlanda, koji su i dalje bez uhapšenog trenera Čonsija Bilapsa koji je optužen za ilegalno kockanje i kog menja Tijago Spliter, bolji od ostalih bili su Deni Avdija sa 23 poena, Džru Holidej sa 21 i Šejdon Šarp koji je ubacio 19.

