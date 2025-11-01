Slušaj vest

Bio je to jedan od najiskrenijih intervjua koje je Darko Miličić imao, a dao ga je za grčku "Gazetu".

Već duže od 10 godina ne igra košarku na profesionalnom nivou, karijeru je prekinuo sa samo 27 godina, a uprkos tome što nije ispunio potencijal, može da se pohvali prstenom namenjenom šampionu NBA lige.

Sa samo 18 godina je otišao u SAD, 2003. je kao košarkaš Hemofarma od strane Detroit Pistonsa izabran kao drugi pik na draftu.

Ispred njega je bio samo Lebron Džejms, a iza njega su ostali Karmelo Entoni, Kris Boš, Dvejn Vejd i mnogi drugi.

Zbog velikih problema, prvenstveno van terena, karijera Darka Miličića je uništena i skraćena. Osim za Hemofarm i Detroit, igrao je i za Orlando, Memfis, Njujork i Minesotu.

Pričali u njegovo ime

- Naravno... Odrastao sam uz to. Tako što stalno slušam stvari o meni od ljudi koji nisu povezani sa pričom. Isto se dešava i danas. Mnogi ljudi pokušavaju da govore u moje ime, pričaju priče o meni, o tome ko sam i šta volim da radim, o tome kako je moja karijera završena i da još treba da igram košarku. Ali nikada nisu razumeli kroz šta sam prošao u NBA. Nikada nisu shvatili da je to bio najteži deo mog života. I naravno, ni ja nisam mogao da zamislim, kada sam imao 16-17 godina, da će košarka postati moja noćna mora. Zato što sam proživeo noćnu moru - rekao je Miličić i dodao:

- Shvatio sam to nekoliko godina kasnije. Odnosno, kada sam se vratio iz NBA. Tada sam pričao o ljudima koji pokušavaju da me povrede. Ali ono što se zaista desilo je da sam povredio sebe. Postoje ljudi u životu koji će vam dati šansu. Ima onih koji te vole i onih koji te ne vole. Ima trenera koji će te naterati da igraš i onih koji misle da si igrač... Za bacanje! Negde će ti otvoriti put ili negde se neće baviti tobom. Ispred sebe sam našao zemljani put! Glavni problem u Americi je bio što sam pokušavao pronaći razlog zašto nisam uspeo. Nisam gledao u ogledalo već u ljude oko mene, misleći da hoće da me povrede! Mislio sam da sam tako dobar! Da sam savršen, a drugi su hteli da me povrede. Samo sam pričao, pričao, pričao, pričao... Da sam radio koliko pričam, još bih igrao košarku.

Prema određenim podacima, Miličić je tokom svoje skraćene karijere od košarke zaradio preko 53 miliona dolara.

- Bio sam jedan od najvećih talenata tamo i jedan od najboljih mladih košarkaša u Evropi. Znao sam šta mogu da uradim i mislio sam da imam svet pod nogama, ali na kraju nisam bio spreman. NBA je veliki korak i mislim da je bilo prerano za mene. Mislio sam da sam najpametniji i najtalentovaniji. U glavi mi je bila misao: 'Moram da uspem, imam talenat i želim da uspem'. Ne! Talenat je samo 20 odsto. Ako ne radiš, ostaćeš talenat ceo život. Shvatio sam to prekasno.

Razni sukobi

Trenutak kada je ismevao čuvenog Bena Valasa, tadašnjeg saigrača, zauvek će upamtiti.



- Smejao sam se ljudima kojima nije trebalo da se smejem. Promašio je bacanje i umro sam od smeha na klupi. Rekli su mi 'ne smej se, on je Ol-star'. Odgovorio sam 'on je Ol-star, ali ne može da postigne poene'. Posle dve godine, to se dogodilo meni - promašivao sam slobodna bacanja. Ben Valas je jedan od najvrednijih košarkaša koje sam ikad upoznao i, ja kao mladi čovek, koji sam bio g*vno, smejao sam mu se. Bio sam kreten koji je mislio da to meni ne može da se desi. Tada te Bog kazni za aroganciju.

Imao je probleme i sa Kevinom Lavom.

- Da li treba da se izvinim tom plačljivku? Nikada! Objasnio sam mu da razumem da je veoma važan igrač za tim i da je Ol-star, ali ne mogu da prihvatim da je srećan zato što ima 20 poena i 15 skokova dok ekipa gubi.

Igor Kokoškov je tada bio jedan od pomoćnih trenera u Detroitu.

- Uhvatio me je i rekao 's**onjo, smrdiš na g*zicu!'. Nije me bilo briga, smrdeo sam na alkohol, ali nije me bilo briga. Napuštao sam klubove u sedam ujutru, a trening je bio u devet. Želeo sam da uspem, ali sve je krenulo pogrešno - rekao je Darko Miličić.

