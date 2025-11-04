Slušaj vest

Savez nije otkrio detalje ugovora, a Pavlović, koji je na poziciji selektora košarkašica Srbije zamenio Marinu Maljković, će sledeće godine voditi i žensku selekciju Srbije do 20 godina.

Pavlović je već ranije vodio ženske omladinske selekcije Srbije. Sa juniorkama je 2017. godine osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, a godinu dana kasnije i srebro na Prvenstvu Evrope za igračice do 20 godina. Reprezentaciju do 20 godina je osvajanjem srebra na ovogodišnjem Prvenstvu Evrope B divizije vratio u A diviziju.

Sa košarkašicama Radivoja Koraća osvojio je tri uzastopne titule prvaka Srbije od 2013. do 2016. godine, a 2014. godine je osvojio i Kup Srbije i trofej u Jadranskoj ligi.

Nakon toga je u Mađarskoj trenirao ekipe UNI Đera i Vašaš Akademije, koje su se takmičile i u Evrokupu.

"Košarkaški savez Srbije je odlučio da, kao i dovođenjem Dušana Alimpijevića na klupu muške reprezentacije, i u ženskoj reprezentaciji ukaže šansu mladom selektoru. Verujemo da će Miloš Pavlović doneti novu energiju podmlađenoj reprezentaciji Srbije, neophodnu za postizanje dobrih rezultata", piše u saopštenju Saveza.

Savez je saopštio i da će selektorka ženske juniorske reprezentacije biti Miljana Bojović, a kadetske Dragan Vuković.