U beogradskom hotelu “Kraun Plaza”, održana je konferencija za medije i zvanična svečana promocija novog selektora ženske seniorske reprezentacije Srbije Miloša Pavlovića.

Ovom sjajnom događaju prisustvovale su i brojne veteranke bivše reprezentativke, trofejne reprezentativke Sonja Vasić i Tina Krajišnik, kao i stari-novi trener U18 ženske reprezentacije Miljana Bojović i novi trener kadetkinja Srbije Dragan Vuković.

Brojnim predstavnicima medija i uglednim gostima prva se obratila potpredsednica Košarkaškog saveza Srbije za žensku košarku Ana Joković, koja je poželela sreću novom selektoru.

„Prvo bih želela da zahvalim svima koji ste došli, medijima, trenerima, našim bišim legendarnim reprezentativkama Bibi, Jelici, Zagi, Slavi, Sneški Zorić, našim mladim bivšim reprezentativkama Sonji, Tini, Miljani koja je sada trener… Zahvaljujem se bivšoj selektorki na svemu što je uradila za žensku srpsku košarku u proteklih 14 godina, svi znate da smo postigli istorijske rezultate, osvojili dva evropska zlata, bronzane medalje na Olimpijskim igrama i EP u Beogradu, a onda i da poželim dobrodošlicu novom selektoru Milošu koji je već 20 godina u sistemu KSS, naročito u poslednjih deset godina, vodio je sve mlađe reprezentativne selekcije sa velikim uspehom. Mislim da je zaslužio ovu šansu. Ovo je neko novo poglavlje kada je ženska košarka u pitanju, iako moram da naglasim da je jako neugodan trenutak, dva dana pred početak priprema i sedam dana pred prvu utakmicu, ali tako je kako je. Nadam se da ćete pružiti podršku novom selektoru i našoj podmlađenoj reprezentaciji. Miloš Pavlović će sledeće godine biti i selektor U20 reprezentacije, pošto seniorke nemaju zvanično takmičenje, što je apsolutno logično jer te devojke ulaze u seniorski tim. Takođe bih želela da kažem da smo izabrali i selektore mlađih reprezentativnih selekcija, prvu put će tokom cele godine pratiti svu decu. Naša bivša trofejna reprezentativka Miljana Bojović ostaje na mestu trenera juniorki i biće u stručnom štabu Miloša Pavlovića, a dugogodišnji iskusni strateg Crvene zvezde i uopšteno ženske košarke Dragan Vuković će voditi U16 reprezentaciju i biće zadužen za celu bazu u Srbiji, zajedno sa Vesnom Džuver koja je kao koordinator već pet godina sa nama. Jednostavno, potrebna nam je samo podrška za ovaj novi projekat. Velika zahvalnost predsedniku KSS i celom Savezu što su jednoglasno izabrali Miloša za selektora, što su obezbedili izvanredne uslove za ovaj „prozor“. Prvi put u istoriji ženska reprezentacija putovaće čarterom na Island, što je velika stvar, jer se smanjuje vreme u putu za dva dana i povećava vreme za oporavak i pripremu, jer 15. novembra u Beogradu igramo jako važnu utakmicu protiv Portugalije, tako da će selektor i devojke imati vremena da se pripreme za taj meč. Težak je trenutak, očekujem podršku prvenstveno medija, tu su sve naše bivše reprezentativke koje puno znače za ove mlade devojke kada se pojave na treningu i budu sa njima. Neke će biti uključene u rad ženske seniorske reprezentacije kao Jelena Bruks koja će biti tim menadžer…“ – objasnila je Ana Joković.

Novi selektor ženske seniorske reprezentacije Miloš Pavlović zahvalio se na podršci i lepim rečima.

„Želim da izrazim veliko oduševljenje… Jeste neugodan trenutak, ali kada je u pitanju seniorska reprezentacija, nema tu šta mnogo da se razmišlja, brzo i lako smo se dogovorili. Velika zahvalnost pre svega Košarkaškom savezu i celoj košarkaškoj javnosti što mi je dala poverenje. Velika čast, ponos, kada smo počeli da se bavimo košarkom, snovi su oduvek bili usmereni ka seniorskoj reprezentaciji. Velika čast, ali i velika odgovornost, koju sam spreman da preuzmem. Malo je vremena, ali imamo mnogo posla da uradimo. Dobra stvar je da su se odazvale sve košarkašice koje su pozvane. Zahvaljujem i svojoj prethodnici, uradila je veliki posao i postavila izuzetno visoke ciljeve, pokušaćemo da ih opravdamo u budućnosti“ – rekao je Pavlović. Kada je reč o očekivanjima, za početak je jako bitno, imajući u vidu specifičnost situacije, kao i da igračice iz SAD nisu mogle da dođu, da sastavimo tim. Ne mogu da vam tačno kažem kakve rezultate možemo da napravimo, treba da napravimo kontinuitet igranja na velikim takmičenjima, pre svega da napravimo dublju analizu. Moj fokus je bio na pravljenju ekipe sada, kasnije ćemo se baviti stvarima kao što su rezultati. Plan i moja zaduženja su malo šira od samog vođenja reprezentacije. Mora da se vodi računa o bazi igrača, ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu. Imamo tim ljudi koji će se baviti time da pratimo sve igračice. Moj posao biće da putujem, gledam igračice i budem u stalnom kontaktu sa njima. Baza ostaje ista, jer nema vremena za velike promene. U subotu se okupljamo, u punom sastavu bićemo 10. novembra, a odmah zatim putujemo na Island. Cilj je bio da se okupe igračice koje već imaju iskustva…“

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović rekao je:

„Ženska košarka napravila je izuzetne rezultate sa Marinom Maljković, žene su bile prvakinje Evrope, muškarci nisu, okliznuli smo se u Rigi, ali to je sve sport i idemo dalje. Imao sam ideju i takvo je razmišljanje bilo u Savezu, da Marina ostane do kraja ugovora, do kraja godine, međutim preovladao je rezon da se u novi ciklus krene sa novim selektorom. Marina je najavljivala odlazak i pre EP i sada je želela da prekine tu saradnju, ona ima angažman sada i u ŽKK Crvena zvezda, gde ima odlične rezultate u domaćem prvenstvu i Evrokupu. Onda smo se dogovorili da 1. novembra krenemo sa novim ljudima, što je i normalno. Imamo sličnu situaciju i u muškoj reprezentaciji, sada i u ženskoj, ali nijednog trenutka nismo sumnjali da je Miloš dobar izbor, iz više razloga, stručnosti, kompetentnosti, a sada dolaze i ti mlađi ljudi. Idemo u novi ciklus, vodeći računa da niko ne treba da ulazi u tuđe cipele. Marina je ostavila ceo sastav reprezentacije koji je u prošlosti imao odlične rezultate, ali mi sad ulazimo u novi ciklus. Znamo kakve reprezentativne potencijale imamo i šta sve treba da se radi u ženskoj košarci, i zato su uz Miloša tu i Miljana Bojović i Dragan Vuković, kao i niz ljudi koji će biti angažovani sa njihove strane. Oni će raditi profesionalno, znači sad imamo tri trenera u ženskom sektoru koji će biti profesionalci. Cilj nam je da sličnu stvar uradimo i sa muškom reprezentacijom, pošto nam stalno spočitavaju kako nemamo profesionalce koji samo rade u reprezentativnim selekcijama. Sada ćemo to promeniti kroz budžetske varijante koje smo napravili kao projekat. Nadam se da ćemo uspeti, imamo na puno mesta različite vrste destrukcije… Opredelili smo se za Miloša sa punim poverenjem i tu smo svi da mu maksimalno pomognemo. To je jedan od razloga, a drugi je, iako možda nije ni vreme ni trenutak, ali ja sam poznavao Milševog oca Pavketa koji je napravio klub Radivoj Korać, sa kojim je imao izvanredne istorijske rezultate. Znajući kako je on radio, verujem da će i njegov sin nastaviti tim putem i verujem da može da bude i bolji. Mada je važno držati se one uzrečice „prvo skoči pa reci hop“, a pogotovo u sportu, a pogotovo u našoj košarci gde svi očekuju da smo već osvojili Evropu, svet i tako dalje, ne uvažavajući to da i drugi imaju talenta i jako puno rade, da su ti drugi učivši od nas dosta naučili i unapredili sisteme, a da smo mi spostvene sisteme porušili. Da li se to odnosi samo na košarku ili šire prepuštam vama da sami razmišljate na tu temu. Verujem da ćemo napraviti određene rezultate, ali bez nekog opterećenja… Vidim da su već prisutni komentari, koji prelaze u političke komentare… Na negativi i nesreći ne može da se živi. Imamo prvu obavezu već 12. novembra, ekipa putuje čarterom za Rejkjavik i odmah se vraća posle utakmice, jer nas čeka meč sa Portugalijom. Sve reprezentativke su se odazvale i klubovi su se oglasili jako pozitivno, što to me raduje. Poslednji je momenat da pokušamo da vratimo žensku košarku na neke staze, pošto imamo talenat. Slična je stvar i u muškoj košarci, s tim što se tu pokrivalo nekim rezultatima. Mi uvek imamo taj pogrešan pristup da kad napravimo rezultat, on nam služi kao ćebe, da se pokrijemo i ne pričamo o lošim stvarima koje treba da promenimo i unapredimo, da napravimo sledeći iskorak. Nadam se da ćemo to svi zajedno da uardimo. Milošu čestitam i uveren sam da možemo da napravimo korektne rezultate. Neće biti lake kvalifikacije, kao ni kod muške reprezentacije, jer nam je novembar mesec kvalifikacionih utakmica. Moram da poželim svima nama sreću u onom što nas očekuje, a to su velika iskušenja i velike borbe na sportskom terenu i van njega… – rekao je između ostalog predsednik KSS dr Nebojša Čović.

Govoreći o rezultatima, kaže da ne želi da nabija pritisak na leđa selektoru, ali da je kontinuitet učešća na velikim takmičenjima važna stvar.

"Verujem da ćemo napraviti određene rezultate, ali bez opterećenja. Vidim da su već prisutni komentari, koji prelaze u političke komentare... Na negativi i nesreći ne može da se živi. Imamo prvu obavezu već 12. novembra, putujemo čarterom za Rejkjavik i odmah se vraćamo, posle utakmice. Sve reprezentativke su se odazvale i to me raduje. Poslednji je momenat da vratimo košarku na neke staze, pošto imamo potencijal i kvalitet. Slična je stvar i u muškoj košarci, s tim što tu postoje neki rezultati. S tim da ti rezultati često služe kao ćebe, da se pokrijemo i ne pričamo o stvarima koje treba da promenimo i unapredimo. Moramo da budemo svesni da je došlo do promene generacije. Verujem da i sada ima potencijala, ali u međuvremenu je naša ženska košarka spala na 51 seniorski tim, odnosno 120 klubova ukupno. U 21. veku menadžment kluba ne mogu da budu dva čoveka. Košarka je nauka, košarka se menja i to moramo da budemo svesni. Neću da opterećujem ljude rezultatima, ali svesni su svi da se gleda da li su prošli kvalifikacije ili ne".

Pored novinara, pitanje je postavila i Zagorka Žeravica, supruga čuvenog stručnjaka Ranka Žeravice, ali njen trag je dubok i u igračkoj i trenerskoj karijeri. Tačnije, imala je sledeću konstataciju:

"Najvažniji su treneri mlađih kategorija, koji uvode decu u profesionalni sport. To je dobro. Dugo sam u košarci, živela sam sa čovekom koji je još duže bio u košarci i mnogo sam naučila od njega... Stručni savet, koji je nekada postojao i imao veliki uticaj u razvoju košarke, zašto više ne postoji. Velika je stvar za trenere kada ljudi iz Saveta, koji su veliki umovi, podele svoje isksutvo sa trenerom", rekla je Zagorka Žeravica.

Na to je repliku imao Nebojša Čović:

"Stručni savet treba da postoji. Nismo uspeli da animiramo stručni savet tokom proteklih 13 meseci, jer je u prethodnom rukovodstvu to bilo zanemareno. Bitno je da li imamo sukob interesa ili ne, da li neko grabi na funkcije da bi mu stajalo u CV... Destrukcija nam je odnela 50 odsto radnog vremena. Neke iskorake smo napravili u obe kategorije, Prvu žensku ligu očekuje 100.000 evra za svaki ženski klub, pa po 50.000 evra za Drugu ligu. Dobili su prve, biće uskoro i druge rate... Isto smo uradili za muške timove u KLS i ABA ligi. Sada pokušavamo da napravimo da i muški klubovi Druge lige dobiju po 50.000 evra, kao i ženski timovi".

Svoje mišljenje o ovoj temi iznela je i potpredsednica za žensku košarku, Ana Joković:

"Stručni savet za žensku košarku ne postoji po Statutu Saveza, već komisija za žensku košarku. Postojala je komisija, oni su volonterski radili, sve je išlo preko njih. Treba komisija da bude na još višem nivou, pokušavamo da napredujemo, možda sada malo sporije ide, ali radimo na tome. Treba podržati profesionalce, ciljevi postoje, oni neće sedeti u Savezu, imaće široki spektar zaduženja..."

Pre kraja konferencije za medije, usledilo je svečano potpisivanje ugovora između predsednika KSS dr Nebojše Čovića i Miloša Pavlovića, a novi selektor je od potpredsednice Ane Joković dobio na poklon brendiranu trenersku tablu KSS.