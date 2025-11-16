Slušaj vest

Na krilima maestralnog Nikole Jokića Denver Nagetsi zabeležili su sedmi uzastopni trijumf.

Tim iz Kolorada je na gostovanju savladao Minesotu Timbervulvs rezultatom 123:112, a nezaustavljivi Jokić meč je završio sa još jednim impresivnim tripl-dabl učinkom, sedmim ove sezone.

Iako je zbog problema sa povredom zgloba leve ruke njegov nastup bio pod znakom pitanja, Nikola je izašao na teren i izdominirao. Za 42 minuta igre zabeležio je 27 poena uz 12 skokova i 10 asistencija.

Šutirao je 8/15 iz igre, ubacio tri trojke iz šest pokušaja i bio nepogrešiv sa linije za slobodna bacanja 8/8. Jedina stvar koja u Jokićevoj igri nije bila dobra na ovom meču je činjenica da je imao šest izgubljenih lopti.

Denver je bolje otvorio meč, rano stigao do dvocifrene prednosti (17:5), međutim, u finišu prve četvrtine Vukovi na krilima raspoloženog Džulijusa Rendla prave veliki preokret 31:29.

U drugom periodu igre viđena je žestoka borba na terenu. Ekipe su se smenjivale u vođstvu sve do finiša deonice, kada je domaćin ponovo dodao gas i na odmor otišao sa +5 (60:55).

Na startu drugog poluvremena delovalo je da Minesota preuzima kontrolu nad utakmicom, a onda je eksplodirao Tim Hardvej Junior. Novi as Denvera ubacio je 13 poena u trećoj deonici i promenio tok utakmice. Denver je u poslednji period ušao sa minimalnih +1 (87:86), a onda je Jokić preuzeo stvari u svoje ruke.

Kontrolisao je skok, razigravao saigrače, pogađao kada je bilo potrebno i prednost njegovog tima rasla je iz minuta u minut. Pokušao je Entoni Edvards u finišu da "zakuva situaciju", ali Jokić i Gordon imali su odgovor za sve pokušaje Timbervulvsa.

Pored Jokića na ovom meču istakao se Tim Hardvej Junior sa 27 poena, Džamal Marej ubacio je 17, a Eron Gordon 16 poena uz sedam skokova.

U poraženoj ekipi najefikasniji bili su Rendl i Edvards sa po 26 poena.

Nakon ovog trijumfa Denver ima skor 10-2 i zauzima drugo mesto na Zapadu, dok je Minesota trenutno peta na tabeli sa 8-5.

