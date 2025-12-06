Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).

Pored Jokića koji je igrao maestralno, svoje veče imao je i legendarni Kevin Durent. On je, u pobedi Hjustona protiv Finiksa (117:98) upisao 28 poena, osam asistencija i četiri skoka, te ispisao nove stranice istorije NBA lige.

Durent je postao tek osmi košarkaš koji je tokom karijere ubacio preko 31.000 poena u NBA ligi.

On se tako pridružio Viltu Čemberlenu, Karimu Abdul-Džabaru, Majklu Džordanu, Karlu Melounu, Kobiju Brajantu, Dirku Novickom i Lebronu Džejmsu na ovoj listi.

