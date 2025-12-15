Slušaj vest

Trenutni lider PartizanaDvejn Vašington osvrnuo se na dosadašnji tok sezone u crno-belom dresu.

Deo razgovora je bio posvećen i za Željka Obradovića, bivšeg trenera Partizana sa kojim je Vašington sarađivao više od jedne sezone u Humskoj:

- Drugačije je, posebno u NBA, gde se igra promenila u odnosu na stil nekadašnjih vremena. Novo doba je došlo. Da li bi mogao? Mislim da bi svako mogao uz pravu priliku, ljude oko sebe…To je sve važno. Čovek ima devet evroligaških titula i šta drugo da kažeš osim – legendarno.

- Ja sam kao osoba video i jedno i drugo: i opuštenost i tenziju. Video sam obe strane. Ja mogu da podnesem to lično, ali ne mogu svi. U to sam siguran. Kao što sam rekao, on nije osvojio devet Evroliga bez razloga. To je jednostavno tako. Dakle, radio je nešto kako treba.

Odnos sa Željkom je nešto o čemu je takođe pričao. Prema rečima Vašingtona, između njega i Obradovića nije bilo problema:

- Dug put smo prešli. Nikada nije bilo neprijateljstva ili nečeg sličnog. Ali bilo je potrebno vremena da počne da mi veruje. Još uvek radim na tome da naša konekcija dostigne tačku u kojoj ćemo se obojica osećati komforno. Ali mislim da smo na odličnom mestu. Prošle godine je morao da me upozna i vidi koliko mogu. Jednostavno je morao da stekne utisak o meni - rekao je Vašington za "Euro insiders".

