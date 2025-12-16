Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali posle produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 i tako prekinuli niz od četiri uzastopna poraza na domaćem terenu.

Apsolutni junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je meč završio sa impresivnim trip-dabl učinkom.

1/5 Vidi galeriju Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Somborac je bio nerešiva enigma za odbranu Roketsa - pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu i sjajno razigravao saigrače. Na kraju, utakmicu je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija!

Pravi spektakl priredili su Nagetsi i Roketsi ljubiteljima NBA. Od prvog do posledenjeg minuta vodila se žestoka bitka na terenu.

Gosti su bolje otvorili meč, krajem prve i početkom druge deonice imali su i devet poena prednosti, ali zahvaljujući Jokiću i Mareju Denver u finišu prvog poluvremena pravi preokret i na odmor odlazi sa +7 (58:51).

Velika borba vodila se u nastavku, ekipe su se smenjivale u vođstvu i tako je bilo do samog kraja.

U finišu poslednje deonice Jokić je pogodio trojku za 112:109 za veliko slavlje navijča, ali Šepard je sa druge strane ekspresno uzvratio. Asistirao je Nikola u narednom napadu Nagetsa Džonsu za novu trojku (115:112), međutim, usledio je odgovor Durenta i novo izjednačenje.

Nagetsi su uspeli da izbore dva bacanja, ali je Marej promašio jedno (116:115). Na dve sekunde pre kraja Šengun je postigao dva poena za vođstvo Roketsa 116:117. Međutim, Ejmenu Tompsonu je dosuđen faul nad igračem Denvera prilikom izvođenja lopte, pa je Marej iskoristio slobodno bacanje i doneo produžetak svom timu.

Sjajni Kanađanin blistao je i u dodatnih pet minuta, ubadcio je osam od 11 poena Nagetsa i uz Nikolu Jokića bio najzaslužniji za veliki trijumf.

Marej je na kraju utakmicu završio sa 35 poena i pet asistencija.

Nikola Jokić i Alperen Šengun Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U protivničkoj ekipi sjajan je bio popularni "Bejbi Jokić" - turski košarkaš Alperen Šengun. Zabeležio je 33 poena uz 10 skokova i 10 asistencija. Pratio ga je iskusni Kevin Durent sa 25 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Denver nakon ovog meča ima skor 19-6 i zauzima drugu poziciju na Zapadu, dok je Hjuston peti na tabeli sa 16-7.

Kurir sport