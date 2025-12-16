Slušaj vest

Košarkaš Hjuston Roketsa Kevin Durent istakao je da je Nikola Jokić iz temelja promenio shvatanje centarske pozicije u savremenoj košarci, suprotstavljajući se klasičnim zahtevima koje treneri imaju od igrača na toj poziciji.

Srpski as je još jednom demonstrirao svoju dominaciju upravo protiv Roketsa, predvodeći svoj tim do trijumfa od 128:125 nakon produžetka. Jokić je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom – 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, što mu je bio 12. takav učinak u sezoni.

Durent je nakon utakmice naglasio da su Roketsi pokušali sve kako bi ograničili Jokićev učinak, dodavši da su u određenim segmentima uspeli da odrade solidan defanzivni posao.

"Dobija loptu u svakoj akciji. Ne možete nešto drugačije protiv njega. Ubacio je 13 od 27 šuteva iz igre, a prosek mu je 60 posto, imao je četiri izgubljene lopte i završio sa šest faulova. Napadali smo ga, ali nije lako kad neko dobija loptu u svakom napadu na svakoj utakmici, gde saigrači ne gledaju da šutnu, već da njemu dodaju. Iako je svakako bio odličan večeras, nije bio toliko efikasan. Mogli smo da pobedimo i sa njegovih 35-40 poena. Gledali ste to i ranije. Ali, Džamal Mari je ubacio 35, uz dosta slobodnih bacanja. Teška utakmica", rekao je Durent posle utakmice.

Osvrnuo se i na način igre Nikole Jokića i Alperena Šenguna, upoređujući njihove uloge i uticaj na igru svojih timova.

"To su momci koji tokom odrastanja nisu želeli da budu tradicionalni igrači. Gledali su bekove i krila kako driblaju i šutiraju i to su hteli da uvedu u svom stilu igre. Verujem da su u Srbiji i Turskoj treneri hteli da ih ukalupe, ali su se probili i napšravili imena od sebe kao sveprusutni u napadu, igrači koji čine ostale boljima i koji su izmenili poziciju centra. Jokić je potpuno promenio, očigledno. Skauti timova će tražiti igrače poput njega. Alperen je sledeći pokraj njega", istakao je Durent.