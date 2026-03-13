"Pre svega moramo da podignemo nivo igre i odgovornosti tokom utakmice. Ne smemo da dozvolimo kasno buđenje kao protiv Islanda u Novom Sadu, jer je Portugal znatno ozbiljniji rival. Iako sam i taj meč najavljivao težim nego što je bio, u Portugalu nas čeka mnogo zahtevniji duel i moramo da budemo daleko ozbiljniji i odgovorniji ako želimo da ostanemo u utakmici i tražimo šansu za pobedu", rekao je Pavlović.

Srbija će u subotu od 20 časova gostovati Portugalu u kvalifikacijama ua Evropsko prvenstvo.

Pavlović je dodao da ekipa ima rezultatsku prednost, ali da to ne menja pristup.

"Imamo određenu rezultatsku zalihu, ali nismo došli u Portugal da branimo rezultat, već da pokušamo da pobedimo", naglasio je selektor.

Protivnik, kako je istakao, nije nepoznanica za srpski tim, s obzirom na to da je reprezentacija Srbije u novembru ubedljivo savladala Portugal u Beogradu 77:51.

"To je ekipa koja igra brzo, dobro šutira i ima dosta širine u sastavu. Znatno su viši od ekipe Islanda, ali verujem da će nam baš zbog toga biti lakše da igramo protiv njih, jer nećemo morati da se dodatno prilagođavamo i spuštamo petorku kako bismo odgovorili zahtevima utakmice", rekao je Pavlović.

(Beta)

Košarkašice: Srbija - Island