NBA superstar Luka Dončić često se nalazi u centru raznih skandala.

Njegov privatni život poslednjih godina nekoliko puta punio naslovne strane svetskih medija.

Od raskida sa dugogodišnjom partnerkom, preko porodičnih sporova, pa sve do glasina o navodnim vezama sa poznatim ženama.

Raskid sa Anamarijom Goltes i spor oko dece

Najveća drama u Dončićevom privatnom životu dogodila se nakon raskida sa dugogodišnjom partnerkom Anamarijom Goltes. Njih dvoje su bili zajedno još od tinejdžerskih dana, a verili su se 2023. godine.

Ipak, njihova veza se završila nakon nekoliko godina, a mediji su pisali da su se nakon raskida pojavile nesuglasice oko starateljstva nad njihovim ćerkama, kao i finansijskih obaveza.

Incident u Sloveniji i dolazak policije

Jedan od događaja koji je dodatno privukao pažnju javnosti bio je incident u Sloveniji. Prema medijskim navodima, između Dončića i Goltes izbila je svađa oko toga da li njihova ćerka može da otputuje u Sjedinjene Američke Države.

Goltes je tada pozvala policiju u porodilište u Kranju, ali je nakon dolaska policije utvrđeno da nije bilo krivičnog dela.

Glasine o vezi sa glumicom Medlin Klajn

Nakon raskida sa Goltes pojavile su se i spekulacije da je Dončić u vezi sa američkom glumicom Medlin Klajn.

Glasine su krenule nakon što su se zapratili na društvenim mrežama, ali su kasnije demantovane, a izvori bliski košarkašu naveli su da se njih dvoje zapravo nikada nisu ni upoznali.

Priča o Kim Kardašijan koja je obišla internet

Društvene mreže su jedno vreme brujale i o navodnoj vezi između Dončića i rijaliti zvezde Kim Kardašijan.

Kasnije se ispostavilo da je cela priča nastala zbog lažnog komentara generisanog pomoću veštačke inteligencije, nakon čega su glasine brzo demantovane.

Spor sa majkom oko brenda "Luka Dončić 7"

Pored ljubavnih priča, veliku pažnju medija privukao je i Dončićev spor sa majkom Mirjam Poterbin.

Košarkaš je 2022. godine pokrenuo pravni postupak kako bi preuzeo kontrolu nad brendom i zaštitnim znakom "Luka Dončić 7", koji je bio registrovan na ime njegove majke. Spor je kasnije rešen nagodbom.

Breskvica i Luka Dončić – glasine o navodnoj aferi

Nakon što je u javnost dospela vest o raskidu veridbe između Luke Dončića i Anamarije Goltes, na društvenim mrežama pojavile su se glasine da je srpska pevačica Anđela Ignjatović Breskvica navodno umešana u celu priču.

Spekulacije su počele kada su fanovi primetili da Dončić često lajkuje Breskvicine fotografije na Instagramu, dok istovremeno duže vreme nije reagovao na objave svoje tadašnje partnerke. Zbog toga su pojedini korisnici društvenih mreža počeli da povezuju srpsku pevačicu sa NBA zvezdom.

Međutim, Breskvica je brzo reagovala i demantovala te navode. Gostujući u podkastu "Uskoro otvaranje" rekla je da ju je iznenadila pažnja medija i da nema nikakve veze sa Dončićevim raskidom:

- Ja sam dežurni krivac za sve što se dešava. Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je da je neko lajkovao par slika pa su ljudi odmah skočili, ali ovo… šok mi je bio naslov da sam ja kriva za razvod - rekla je pevačica.

Biografija Luke Dončića

Luka Dončić je rođen 28. februara 1999. godine u Ljubljani, u Sloveniji. Košarku je počeo da trenira veoma rano, a već kao dečak važio je za jednog od najvećih talenata u Evropi. Njegov otac Saša Dončić bio je profesionalni košarkaš i trener, što je u velikoj meri uticalo na Lukinu sportsku karijeru.

Sa samo 13 godina Dončić je prešao u Real Madrid, gde je prošao omladinske kategorije i vrlo brzo dobio priliku u prvom timu. Već sa 16 godina debitovao je za seniorski tim Reala, čime je postao jedan od najmlađih igrača u istoriji kluba.

Nakon dominantnih sezona u Evroligi, Dončić se 2018. godine prijavio za NBA draft i izabran je kao treći pik.

Iako ga je izabrala ekipa Atlanta Hoksa, odmah je trejdovan u Dalas Maverikse, gde je započeo svoju NBA karijeru i vrlo brzo postao jedan od najboljih igrača lige.

Najveća dostignuća u Evropi

Tokom igranja za Real Madrid Dončić je ostvario brojne uspehe i nagrade:

Osvajač Evrolige (2018) MVP Evrolige (2018) MVP fajnal-fora Evrolige (2018) Najbolji mladi igrač Evrolige (2017, 2018) Šampion španske ACB lige (2018) MVP španske ACB lige (2018)

Sa reprezentacijom Slovenije osvojio je i zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine, što je bio najveći uspeh slovenačke košarke.

NBA karijera i priznanja

Dončić je već u prvoj sezoni u NBA ligi pokazao ogroman potencijal.

Ruki godine NBA lige (2019)

Višestruki učesnik NBA All-Star utakmice

Višestruki član All-NBA prve petorke

Jedan od najmlađih igrača koji je ostvario veliki broj tripl-dabl učinaka

Rekordni učinci u plej-ofu sa Dalas Maveriksima

Dončić trenutno nedostaje NBA prsten kao i MVP priznanje, ali vreme i dalje radi za njega. Tek mu je 27 godina...

