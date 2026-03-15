Slušaj vest

Izabranici Vuleta Avdalovića su u poslednjoj četvrtini slomili otpor rivala i kroz nekoliko minuta stekli veliku prednost, koju su do kraja bez problema sačuvali. Mega je tako skočila na drugo mesto Plej-aut tabele sa učinkom 8-11, dok je Borac ostao na sedam trijumfa (7-12).

Najbolji u redovima Mege bili su Bogoljub Marković sa 20 poena i šest skokova (indeks 27) i Savo Drezgić sa 19 poena i šest asistencija (indeks 27). Luiđi Suigo je ubeležio dabl-dabl sa 10 poena i 12 skokova, dok je Kajrel Luk dodao 15 poena.

U redovima Borca Aleksa Uskoković je postigao 16 poena, dok su po 10 dodali Džošua Pjer Luis, Pavle Nikolić i Stefan Fundić.

Igralo se koš za koš u prvih nekoliko minuta, da bi se gosti sredinom uvodne deonice odvojili na 20:13, pa su zatim stekli i dvocifrenu prednost. Ipak, finiš prve četvrtine pripao je košarkašima Mege, koji su napravili seriju 10:2 i sveli zaostatak na samo dva poena (26:28). Čuvao je Borac prednost u drugoj deonici, ali mu Avdalovićeva ekipa nije dozvoljavala da se odvoji – a onda je usledio preokret. Suigo je zakucavanjem obezbedio prednost, koju je Mega sačuvala do velikog odmora – 46:44.

1/26 Vidi galeriju Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Povela je Mega i 52:46 početkom treće četvrtine, ali je Borac odgovorio i nastavio da drži priključak. Gosti su i poravnali rezultat na dva minuta do poslednje pauze (63:63), ali su se Kroflič i Drezgić postarali da Avdalovićev tim u odlučujuću deonicu uđe sa viškom (68:65). Usledila je rapsodija. Slomila je Mega otpor rivala i počela polako da uvećava prednost. Razlika je rasla iz minuta u minut u poslednjoj četvrtini, dosegla i 17 poena na tri minuta do kraja i ubrzo je sve bilo jasno u Hali sportova – nova pobeda Mege .

U narednom kolu Plej-aut faze ABA lige, košarkaši Mege gostuju Krki u Novom Mestu, a susret je zakazan za 19. mart, od 18.00.