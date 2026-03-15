Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20.00 Dubaiju u Sarajevu u plej-of grupi ABA lige.

Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da precrta Džoela Bolomboja i Nikolu Kalinić za ovaj meč.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Umesto Bolomboja i Kalinića u tim se vraćaju Stefan Miljenović i Jago dos Santos.

Podsetimo, meč protiv Dubaija je na programu od 20 časova, a zbog situacije na Bliskom istoku utakmica se igra u Sarajevu.

