U uzbudljivom meču, Huventud je savladao Barselonu rezultatom 84:72, a Džabari Parker nije bio na visini zadatka.
DŽABARI UŽASAN, BARSELONA IZGUBILA! Huventud napravio senzaciju!
Košarkaši Huventuda napravili su iznenađenje ove večeri u španskoj ACB ligi.
Oni su na svom parketu, u Badaloni, pobedili Barselonu rezultatom 84:72!
Džabari Parker u Huventudu Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia
Na terenu smo u Huventudu videli i bivšeg igrača Partizana, Džabarija Parkera, koji je protiv još jednog tima za koji je igrao imao baš loše šutersko veče. Imao je 3/11 iz igre, odnosno 2/6 za dva i 1/5 za tri poena, a to mu je donelo sedam poena uz sedam skokova i dve asistencije.
Najefikasniji su u Huventudu bili Kameron Hant i Riki Rubio sa po 17 poena, dok je Ante Tomić dodao 14 uz osam skokova, a bivši igrač Zvezde, Adam Hanga je ubacio 12 poena.
Kada je reč o Barseloni, Đoel Para je ubacio 19 poena, dok je Vil Klajburn dodao 13.
