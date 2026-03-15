Slušaj vest

Košarkaši Huventuda napravili su iznenađenje ove večeri u španskoj ACB ligi.

Oni su na svom parketu, u Badaloni, pobedili Barselonu rezultatom 84:72!

Džabari Parker u Huventudu Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Na terenu smo u Huventudu videli i bivšeg igrača Partizana, Džabarija Parkera, koji je protiv još jednog tima za koji je igrao imao baš loše šutersko veče. Imao je 3/11 iz igre, odnosno 2/6 za dva i 1/5 za tri poena, a to mu je donelo sedam poena uz sedam skokova i dve asistencije.

Najefikasniji su u Huventudu bili Kameron Hant i Riki Rubio sa po 17 poena, dok je Ante Tomić dodao 14 uz osam skokova, a bivši igrač Zvezde, Adam Hanga je ubacio 12 poena.

Kada je reč o Barseloni, Đoel Para je ubacio 19 poena, dok je Vil Klajburn dodao 13.

profimedia-0990035715.jpg
BONUS VIDEO:

Saša Obradović besan na tajm-autu Izvor: Arena Sport