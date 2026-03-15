OBRADOVIĆ POSLE DEBAKLA ZVEZDE U SARAJEVU: Trener crveno-belih kritičan, otkrio stanje Kalinića i Bolomboja!
Zvezda je doživela pravi debakl u Sarajevu, a svoje prve impresije posle izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.
"Čestitke Dubaiju, zasluženo su pobedili. Mi nismo bili spremni ni fizički, ni mentalno da igramo ovu utakmicu."
Istakao je Obradović da Zvezda danas nije bila ni blizu željene igre:
"Konstantovali smo već nekoliko puta pre. Mi možemo da budemo laka meta svima kada nismo na energetskom nivou, danas nije bilo ni blizu. Ja verujem da će Dubai da bude i u plejofu, mi nismo odgovorili ni u jednom segmentu igre"
Otkrio je kakva je sitaucija sa Kalinićem i Bolombojem:
"Lagane povrede i on i Džoel, nadamo se da će za sledeću utakmicu biti spremni"
Zahvalio se i publici u Sarajevu:
"Zahvaljujem se sarajevskoj publici na fer dočeku, nažalost, danas su gledali samo jednu ekipu. Sarajevo će sigurno da bude dobar domaćin ovoj ekipu Dubaija", zaključio je Obradović