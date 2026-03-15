Slušaj vest

Zvezda je doživela pravi debakl u Sarajevu, a svoje prve impresije posle izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

Dubai - Crvena zvezda, ABA liga 2025/26 Foto: KK Dubai

"Čestitke Dubaiju, zasluženo su pobedili. Mi nismo bili spremni ni fizički, ni mentalno da igramo ovu utakmicu."

Istakao je Obradović da Zvezda danas nije bila ni blizu željene igre:

"Konstantovali smo već nekoliko puta pre. Mi možemo da budemo laka meta svima kada nismo na energetskom nivou, danas nije bilo ni blizu. Ja verujem da će Dubai da bude i u plejofu, mi nismo odgovorili ni u jednom segmentu igre"

Otkrio je kakva je sitaucija sa Kalinićem i Bolombojem:

"Lagane povrede i on i Džoel, nadamo se da će za sledeću utakmicu biti spremni"

Zahvalio se i publici u Sarajevu:

"Zahvaljujem se sarajevskoj publici na fer dočeku, nažalost, danas su gledali samo jednu ekipu. Sarajevo će sigurno da bude dobar domaćin ovoj ekipu Dubaija", zaključio je Obradović

zvezda-fenerbahce-45876957.JPG
normal_20260315193248_DSC02036.jpg
Nikola Kalinić Džered Batler i Saša Obradović KK Crvena zvezda

Saša Obradović besan na tajm-autu Izvor: Arena Sport