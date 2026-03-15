Slušaj vest

Ekipa iz Emirata je u utakmici 3. kola Top 8 faze slavila rezultatom 114:91 (37:25, 26:18, 27:26, 24:24).

Dubai - Crvena zvezda, ABA liga 2025/26

Posle ove utakmice, Dubai je drugi na tabeli sa učinkom 17-2, dok je Crvena zvezda četvrta sa učinkom 14-5.

Ovaj rezultat stavlja Zvezdu u još nezgodniju situaciju na tabeli ABA lige, pošto je sada na skoru 14-5 i ostaje na četvrtom mestu iza Budućnosti, koja ima skor 15-4.

Crveno-belima sve više preti Cedevita Olimpija, koja je izgubila od Partizana, ali ima i odloženi meč sa Klužom, gde bi eventualnom pobedom došla na skor 13-6 i eventualno na pobedu iza leđa Zvezde. Za sada je tim iz Ljubljane na 12-6 na petom mestu. Sa tim što treba reći da Zvezda ima bolji skor od Ljubljančana.

Prvi je trenutno Partizan sa 18-1 ispred Dubaija koji ima učinak 17-2.

Šestoplasirana je ekipa Kluža, koja za sada drži mesto direktnog plasmana u plej-of sa skorom 10-8, a u plej-in bi iz Top 8 faze išli još Bosna sa sedmog mesta i Igokea sa osmog. U plej-autu se na plej-in mestima nalaze Spartak i Mega.

Ovako izgleda tabela Top 8 faze ABA lige:



Пласман обезедио Sofascore

