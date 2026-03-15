DELIJE SE KRSTE I LEVOM I DESNOM! SKANDAL! Kodi, šta uradi pred PAO?
Kodi Miler Mekintajer je protiv Bajerna u Beograd bio loš, zatim je dao sedam trojki Klužu, bio užasan u provom poluvremenu protiv Fenrbahčea, a onda poleteo u drugom delu i na kraju bolno aterirao u Sarajevu protiv Dubaija.
To je Kodi kroz poslednjih nekoliko sezona u Baskoniji i Crvenoj zvezdi. Kada ima svoj dan, Mekintajer izgleda kao evroligaški Lebron Džejms na parketu. Deli asistencije, nosi sve ispred sebe na prodoru, pa i pogađa šuteve za tri poena.
Ima Kodi i onu drugu stranu, koja nije za pohvalu... Tada Mekintjer deluje odsutno, izgubljeno i bez samopouzdanja na terenu. Oscilacije su, nažalost, deo košarkaškog karaktera ovog dobrog plejmejkera.
Protiv Dubaija u Sarajevu, a posle Fenera gde je razbio turski tim u drugom poluvremenu, Mekintajer je u porazu Zvezde 114:91 (37:25, 26:18, 27:26, 24:24), uspeo da zabeleži indeks od MINUS 29!
Velike oscilacije o kojima mora da se priča, ali budimo i malo blagi prema Kodiju, ipak je Fener bio u petak, a Dubai u nedelju - nešto manje od 48 sati. O umoru možemo da govorimo, ali...
Zvezdu u petak čeka Panatinaikos u OAKA areni, gde pobeda crveno-bele vodi ka plej-ofu, a poraz u dodatne probleme.
Ako Kodi ponovi ovo iz Sarajeva, Zvezdi se ne piše dobro u petak od 20.15.
