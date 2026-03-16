NBA LIGA PRIZNALA - SUDIJE ŽESTOKO OŠTETILE JOKIĆEV DENVER! Sramna odluka koja je Nagetse koštala pobede: Faula nije bilo!
Ekspertskom analizom suđenja utvrđeno je da je Denver žestoko oštećen u završnici utakmice protiv Los Anđeles Lejkersa.
Podsetimo, u noći između subote i nedelje Lejkersi su pred svojim navijačima posle produžetka savladali Nagetse rezultatom 127:125, a koš odluke postigao je Luka Dončić na 0.5 sekundi pre kraja.
Do produžetka ne bi ni došlo da su arbitri radili svoj posao kako treba. Naime, na 9.2 sekunde pre kraja regularnog dela, pri rezultatu 116:113 u korist gostujućeg tima, dosuđen je jedan nepostojeći faul nad Ostinom Rivsom.
As Denvera Spenser Džons uzeo je čistu loptu košarkašu Lejkersa, ali pištaljka se ipak oglasila i Rivs je dobio dva slobodna bacanja. Analizom suđenja utvrđeno je da faula nije bilo i da je Denver ozbiljno oštećen u ovoj situaciji. Da sudije nisu napravile kardinalnu grešku, utakmica bi verovatno bila završena pobedom Denvera u regularnom delu, ovako je Rivs pogodio oba penala i drama je nastavljena.
Na pet sekundi pre kraja imali su gosti dva poena prednosti (118:116), Ostin Rivs je tada namerno promašio dugo slobodno bacanje, a ond uhvatio loptu i bacio sjajan flouter za produžetak.