Ekspertskom analizom suđenja utvrđeno je da je Denver žestoko oštećen u završnici utakmice protiv Los Anđeles Lejkersa.

Podsetimo, u noći između subote i nedelje Lejkersi su pred svojim navijačima posle produžetka savladali Nagetse rezultatom 127:125, a koš odluke postigao je Luka Dončić na 0.5 sekundi pre kraja.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića

Do produžetka ne bi ni došlo da su arbitri radili svoj posao kako treba. Naime, na 9.2 sekunde pre kraja regularnog dela, pri rezultatu 116:113 u korist gostujućeg tima, dosuđen je jedan nepostojeći faul nad Ostinom Rivsom.

As Denvera Spenser Džons uzeo je čistu loptu košarkašu Lejkersa, ali pištaljka se ipak oglasila i Rivs je dobio dva slobodna bacanja. Analizom suđenja utvrđeno je da faula nije bilo i da je Denver ozbiljno oštećen u ovoj situaciji. Da sudije nisu napravile kardinalnu grešku, utakmica bi verovatno bila završena pobedom Denvera u regularnom delu, ovako je Rivs pogodio oba penala i drama je nastavljena.