NEOČEKIVANI MVP! ABA liga dala nagradu košarkašu Bosne
Košarkaš Bosne Janari Joesar proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) trećeg kola Top 8 faze regionalneABA lige, prenelo je danas to takmičenje. Bosna je na gostujućem terenu u Laktašima savladala Igokeu, a Joesar je bio najzaslužniji za trijumf svog sastava.
Janari Joesar na meču Crvena zvezda - Bosna Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Estonski košarkaš je za manje od 29 minuta na parketu upisao 20 poena, devet skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte, uz indeks korisnosti 28.
Sa tim učinkom ostvario je najbolji indeks u trećem kolu Top 8 faze.
