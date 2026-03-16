Košarka
PARTIZAN ZAVRŠIO VELIKI POSAO: Crno-beli ni po koju cenu nisu hteli da propuste ovo! Pao višegodišnji potpis
Slušaj vest
Talentovani košarkaš Partizana Uroš Mijailović potpisao je profesionalni ugovor sa klubom, preneli su danas crno-beli.
KK Partizan - Cedevita Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
"Rođen 2008. godine u Mionici, Mijailović se obavezao na višegodišnju vernost crno-belima", preneo je Partizan.
Mijailović je na sedam mečeva u ABA ligi ove sezone beležio 4,3 poena prosečno po meču, a u Evroligi je upisao pet nastupa.
Reaguj
Komentariši