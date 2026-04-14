Legendarni trener će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Opelo će početi u 13 časova.

Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u sredu, 8. aprila u 68. godini.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak, pre sahrane, održana je emotivna komemoracija u Skupštini grada Beograda.