ISPRAĆAJ DUŠKA VUJOŠEVIĆA NA VEČNI POČINAK: Legende i veliki broj navijača stigli na Novo groblje, evo ko je došao među prvima
Legendarni trener će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Opelo će početi u 13 časova.
Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u sredu, 8. aprila u 68. godini.
Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak, pre sahrane, održana je emotivna komemoracija u Skupštini grada Beograda.
Očekuje se da na sahrani, kao i na komemoraciji, budu prisutna velika imena srpske košarke.
Bivši košarkaši Partizana
Zajedno su na sahranu došli bivši košarkaši Partizana Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Predrag Šuput i Slavko Vraneš.
Stigao Janković
Na Novo groblje je stigao i bivši trener FK Crvena zvezda Aleksandar Janković, kao i bivši košarkaši Partizana Predrag Danilović i Mića Berić.
Mnogo cveća i čuvenih košarkaša
Prisutni su doneli puno cveća, venaca, ruža, kala...
Među onima koji su stigli na groblje su i direktor ABA lige Milija Vojinović, bivši košarkaši Predrag Danilović, Ivo Nakić, Mlađan Šilobad, Zoran Stragi, Vladimir Kuzmanović, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović...
Puno ljudi na groblju
Veliki broj ljudi, među njima i navijača Partizana već se okupio na Novom groblju u Beogradu.