12:37

Bivši košarkaši Partizana

Zajedno su na sahranu došli bivši košarkaši Partizana Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Predrag Šuput i Slavko Vraneš.

12:34

Emotivne scene na Novom groblju

12:31

Stigao Janković

Na Novo groblje je stigao i bivši trener FK Crvena zvezda Aleksandar Janković, kao i bivši košarkaši Partizana Predrag Danilović i Mića Berić.

12:19

Mnogo cveća i čuvenih košarkaša

Prisutni su doneli puno cveća, venaca, ruža, kala...

Među onima koji su stigli na groblje su i direktor ABA lige Milija Vojinović, bivši košarkaši Predrag Danilović, Ivo Nakić, Mlađan Šilobad, Zoran Stragi, Vladimir Kuzmanović, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović...

12:15

Puno ljudi na groblju

Veliki broj ljudi, među njima i navijača Partizana već se okupio na Novom groblju u Beogradu.

Sahrana Duška Vujoševića Foto: Petar Aleksić

Sat vremena pre početka opela veliki broj okupljenih Izvor: Kurir

12:11

Pristižu ljudi

Među prvima koji su stigli su, pevač Aco Pejović, trener Stevan Karadžić, bivši košarkaši Branko Kovačević i Vladimir Štimac...