"MOJ POSAO JE DA GA SMIRIM" Srpski trener zadovoljan debijem Jaga u Virtusu!
Doskorašnji plejmejker Crvene zvezde, Jago Dos Santos, imao je zapažene brojke u svom debiju u dresu Virtusa.
U pobedi nad Torinom (74:69) Jago je zabeležio 12 poena, šest skokova i šest asistencija.
Njegov nastup prokomentarisao je i aktuelni trener italijanskog tima, srpski stručnjak Nenad Jakovljević.
"Dos Santos? Pobedili smo. Kada se pobeđuje, lakše je proceniti uticaj. Jago je pomogao timu. Verovatno je moj posao danas bio upravo da ga smirim i učinim mirnim, staloženim i fokusiranim kako bi pomogao ekipi. Jagu je bilo veoma stalo da pobedi utakmicu i da započne ovaj put sa nama. Odigrao je skoro 25 minuta vrhunskog kvaliteta, pogotovo ako se uzme u obzir da je stigao pre samo nedelju dana i imao samo jedan timski trening", rekao je zadovoljni Jakovljević.