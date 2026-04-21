Doskorašnji plejmejker Crvene zvezde, Jago Dos Santos, imao je zapažene brojke u svom debiju u dresu Virtusa.

U pobedi nad Torinom (74:69) Jago je zabeležio 12 poena, šest skokova i šest asistencija.

Jago u dresu Virtusa iz Bolonje Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Claudio Degaspari / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegov nastup prokomentarisao je i aktuelni trener italijanskog tima, srpski stručnjak Nenad Jakovljević.

"Dos Santos? Pobedili smo. Kada se pobeđuje, lakše je proceniti uticaj. Jago je pomogao timu. Verovatno je moj posao danas bio upravo da ga smirim i učinim mirnim, staloženim i fokusiranim kako bi pomogao ekipi. Jagu je bilo veoma stalo da pobedi utakmicu i da započne ovaj put sa nama. Odigrao je skoro 25 minuta vrhunskog kvaliteta, pogotovo ako se uzme u obzir da je stigao pre samo nedelju dana i imao samo jedan timski trening", rekao je zadovoljni Jakovljević.

Ne propustiteKošarkaJAGO DOS SANTOS UŠAO U RAT SA NAVIJAČIMA ZVEZDE! Komentar Brazilca napravio HAOS na internetu: "Niste zaslužili..."
KošarkaCENTAR PARTIZANA VIDEO SNIMAK SA DERBIJA, PA OPLEO PO IGRAČIMA ZVEZDE: To baš mrzim! Stalno udaraju i prođu nekažnjeno! Bio sam baš blizu da izgubim živce! (VID
Hasijel Rivero
Košarka"PARTIZAN IZGLEDA MNOGO BOLJE OD ZVEZDE" Bivši reprezentativac otkrio šta Penjaroja radi bolje od Obradovića!
Đoan Penjaroja
KošarkaDA LI DVEJN VAŠINGTON ODLAZI IZ PARTIZANA? Postaje slobodan igrač...
Dvejn Vašington na meču Partizan Real

Jago dos Santos u dresu Mateuša Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić