Plejmejker Jago Dos Santos nedavno je Crvenu zvezdu i otišao u Virtus iz Bolonje, a debitovao je u pobedi protiv Tortone (74:69) i to na fenomenalan način.

Jago je imao učinak od 12 poena i po šest skokova i asistencija za 25 minuta na terenu, a svoj šou nastavio je i na društvenim mrežama posle meča.

Jedan od navijača Zvezde prokomentarisao je objavu Virtusa u kom su ljudi iz Bolonje hvalili Jaga i napisao je da Dos Santos ni u ABA ligi nije imao ovakve mečeve u crveno-belom dresu.

Jago u dresu Virtusa iz Bolonje

Jago je ubrzo odgovorio i izazvao haos na mrežama...

- To je možda zato što to niste zaslužili - napisao je Jago.

Nedugo nakon toga Jago se ponovo oglasio kako bi pokušao da reši nesporazum.

- Što se tiče komenatara... Ne zaslužujete ovo. Problem nisu pravi navijači, već oni koji su mi slali poruke i govorili da treba da odem iz kluba i želeli zlo meni i mojoj porodici. To prevazilazi svaku granicu - napisao je Jago i dodao:

Volim Zvezdu, poštujem njenu istoriju i cenim sve što sam izgradio tokom godina. Pravi navijači podržavaju svoje igrače u dobrim i teškim trenucima. Ne napadaju ih kada ne ide dobro.

