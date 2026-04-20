Plejmejker Jago Dos Santos nedavno je Crvenu zvezdu i otišao u Virtus iz Bolonje, a debitovao je u pobedi protiv Tortone (74:69) i to na fenomenalan način.

Jago je imao učinak od 12 poena i po šest skokova i asistencija za 25 minuta na terenu, a svoj šou nastavio je i na društvenim mrežama posle meča.

Jedan od navijača Zvezde prokomentarisao je objavu Virtusa u kom su ljudi iz Bolonje hvalili Jaga i napisao je da Dos Santos ni u ABA ligi nije imao ovakve mečeve u crveno-belom dresu.

Jago u dresu Virtusa iz Bolonje

Jago je ubrzo odgovorio i izazvao haos na mrežama...

- To je možda zato što to niste zaslužili - napisao je Jago.

Nedugo nakon toga Jago se ponovo oglasio kako bi pokušao da reši nesporazum.

- Što se tiče komenatara... Ne zaslužujete ovo. Problem nisu pravi navijači, već oni koji su mi slali poruke i govorili da treba da odem iz kluba i želeli zlo meni i mojoj porodici. To prevazilazi svaku granicu - napisao je Jago i dodao:

Volim Zvezdu, poštujem njenu istoriju i cenim sve što sam izgradio tokom godina. Pravi navijači podržavaju svoje igrače u dobrim i teškim trenucima. Ne napadaju ih kada ne ide dobro.

Foto: Screenshot / Instagram

Ne propustiteKošarkaJAGO DOS SANTOS UŠAO U RAT SA NAVIJAČIMA ZVEZDE! Komentar Brazilca napravio HAOS na internetu: "Niste zaslužili..."
EvroligaZVEZDIN NESTAŠNI DEČKO SE OPROSTIO OD JAGA: Hvala na svemu brate, svaki pravi navijač te voli...
Jago dos Santos
Evroliga"JAGO IMA MNOGO VELIKU ONU STVAR!" Saša Obradović sve šokirao izjavom o Dos Santosu: "Kapa dole! Svaka mu čast!"
Jago Dos Santos
KošarkaCRVENA ZVEZDA OSLABLJENA PROTIV ZADRA! BEZ OSMORICE: Jago u timu, Motejunas još čeka
KK Crvena zvezda
EvroligaDA LI BI OVAJ TREJD BIO PRAVO REŠENJE ZA CRVENU ZVEZDU? Poznati sajt lansirao bombu! Kako vam se čini ova "trampa"?
Evroliga trejd

Jago dobio aplauze pri ulasku na teren