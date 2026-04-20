NBA je objavila listu najplaćenijih igrača za sezonu 2025/26, na kojoj se Nikola Jokić nalazi pri samom vrhu, iako zaostaje kada su u pitanju prihodi van terena.

Zbog rasta popularnosti lige i unosnih TV ugovora, plate su dostigle rekordne iznose, ali ključnu razliku među igračima prave sponzorstva i biznisi.

Jokić je deveti sa ukupno 64,2 miliona dolara, od čega većinu čini plata iz kluba, dok od reklama zarađuje znatno manje nego ostali u top 10.

Izbegavanje javnosti i marketinga uticalo je na Nikoline sporedne prihode, sa devet miliona dolara od sponzora, on zauzima poslednje mesto po zaradi, jer j epoznato da ga „hajp“ jednostavno ne zanima.

Na prvom mestu je Lebron Džejms sa čak 132,6 miliona dolara, zahvaljujući ogromnim prihodima van parketa. Iza njega su Stef Kari i Kevin Durent, koji takođe prelaze ili se približavaju cifri od 100 miliona.

Lista najplaćenijih NBA košarkaša izgleda ovako:

1. LebronDžejms – 132,6M dolara (Plata: 52,6M | Sponzori: 80M)

2. Stefen Kari – 109,6M (Plata: 59,6M | Sponzori: 50M)

3. KevinDurent – 103,3M (Plata: 53,3M | Sponzori: 50M)

4. Janis Adetokunbo – 99,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 45M)

5. Džejson Tejtum – 72,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 18M)

6. Entoni Edvards – 65,6M (Plata: 45,6M | Sponzori: 20M)

7. Džoel Embid – 65,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 10M)

8. Džimi Batler – 65,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 11M)

9. Nikola Jokić – 64,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 9M)

10. Devin Buker – 63,1M (Plata: 53,1M | Sponzori: 10M)