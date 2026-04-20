OTKRIVENO KOLIKO JE JOKIĆ ZARADIO NOVCA OVE SEZONE! Po jednom parametru je NAJGORI, mnogi mlate više novca od njega! Isplivao podatak za nevericu
NBA je objavila listu najplaćenijih igrača za sezonu 2025/26, na kojoj se Nikola Jokić nalazi pri samom vrhu, iako zaostaje kada su u pitanju prihodi van terena.
Zbog rasta popularnosti lige i unosnih TV ugovora, plate su dostigle rekordne iznose, ali ključnu razliku među igračima prave sponzorstva i biznisi.
Jokić je deveti sa ukupno 64,2 miliona dolara, od čega većinu čini plata iz kluba, dok od reklama zarađuje znatno manje nego ostali u top 10.
Izbegavanje javnosti i marketinga uticalo je na Nikoline sporedne prihode, sa devet miliona dolara od sponzora, on zauzima poslednje mesto po zaradi, jer j epoznato da ga „hajp“ jednostavno ne zanima.
Na prvom mestu je Lebron Džejms sa čak 132,6 miliona dolara, zahvaljujući ogromnim prihodima van parketa. Iza njega su Stef Kari i Kevin Durent, koji takođe prelaze ili se približavaju cifri od 100 miliona.
Lista najplaćenijih NBA košarkaša izgleda ovako:
1. LebronDžejms – 132,6M dolara (Plata: 52,6M | Sponzori: 80M)
2. Stefen Kari – 109,6M (Plata: 59,6M | Sponzori: 50M)
3. KevinDurent – 103,3M (Plata: 53,3M | Sponzori: 50M)
4. Janis Adetokunbo – 99,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 45M)
5. Džejson Tejtum – 72,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 18M)
6. Entoni Edvards – 65,6M (Plata: 45,6M | Sponzori: 20M)
7. Džoel Embid – 65,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 10M)
8. Džimi Batler – 65,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 11M)
9. Nikola Jokić – 64,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 9M)
10. Devin Buker – 63,1M (Plata: 53,1M | Sponzori: 10M)