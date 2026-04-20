Beč bolji od Pantera.
aba liga
TO BI BILO TO! Poraz FMP-a u Železniku za kraj abaligaške sezone!
Slušaj vest
Košarkaši FMP-a poraženi su u Železniku od ekipe Beča rezultatom 92:84 u poslednjoj rundi druge faze ABA lige.
Tim porazom su popularni "panteri" ostali bez učešća u plej-inu, iako su na ovom meču imali ulogu favorita i mogli su pobedom da se nađu na 10. poziciji koja vodi u doigravanje.
Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Ovako, tamo će ići Zadar, a FMP završava sezonu u regionalnom košarkaškom takmičenju sa 11 pobeda i 14 poraza.
U ekipi FMP-a je Filip Barna bio najbolji sa 18 poena, dok je Džošua Skot ubacio 15.
U pobedničkom taboru Jarumbauskas je imao 18 poena i osam skokova, Mladenov je ubacio 17, a Mahalbašić 15 koševa.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši