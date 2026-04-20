Košarkaši FMP-a poraženi su u Železniku od ekipe Beča rezultatom 92:84 u poslednjoj rundi druge faze ABA lige.

Tim porazom su popularni "panteri" ostali bez učešća u plej-inu, iako su na ovom meču imali ulogu favorita i mogli su pobedom da se nađu na 10. poziciji koja vodi u doigravanje.

KK Partizan - FMP (četvrtfinale Kupa Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Ovako, tamo će ići Zadar, a FMP završava sezonu u regionalnom košarkaškom takmičenju sa 11 pobeda i 14 poraza.

U ekipi FMP-a je Filip Barna bio najbolji sa 18 poena, dok je Džošua Skot ubacio 15.

U pobedničkom taboru Jarumbauskas je imao 18 poena i osam skokova, Mladenov je ubacio 17, a Mahalbašić 15 koševa.

